لجنة التوطين بنجران تواصل جولاتها على نشاط التموينات وبيع المواد الغذائية

تواصل لجنة توطين الوظائف في منطقة نجران ومحافظتَي شرورة وحبونا تنفيذ جولاتها الميدانية على نشاط التموينات وبيع المواد الغذائية، وذلك خلال الأسبوع الجاري؛ لمتابعة تطبيق قرارات التوطين في هذا القطاع.
وشملت الجولات 71 منشأة، جرى خلالها حصر العاملين والعاملات، حيث بلغ إجمالي السعوديين العاملين في المحلات التي تمت زيارتها 209 موظفين سعوديين، منهم 30 موظفة سعودية.
كما بلغ عدد الوافدين العاملين في المنشآت التي تمت زيارتها 294 وافدًا من جنسيات مختلفة، فيما تم حصر 22 فرصة عمل جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين.