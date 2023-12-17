أمير الشرقية يرعى تخريج 571 حافظًا للقرآن الكريم.. الثلاثاء المقبل

وأوضح "المزروع" أن التكريم والدعم المستمرَّين يساهمان في تعزيز روح المنافسة والتحفيز بين أبناء وبنات المجتمع لحفظ القرآن الكريم وتعلمه، من خلال توفير بيئة داعمة ومناسبة، تُمكّن الحفظة من تحقيق تقدمهم، وتطوير قدراتهم في تجويد القرآن الكريم، وفَهم معانيه بشكل أفضل؛ إذ تعمل الجمعية على تشجيع أبناء المجتمع على حفظ القرآن، وتعزيز قدراتهم فيه.