أمير الشرقية يرعى تخريج 571 حافظًا للقرآن الكريم.. الثلاثاء المقبل

برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، تحتفي جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية الثلاثاء القادم بتخريج (571) حافظًا لكتاب الله، وذلك في قاعة النور بمدينة الدمام.
وثمّن رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية عبدالواحد المزروع رعاية أمير المنطقة الشرقية، مؤكدًا أنها تأتي استمرارًا لدعم سموه الكريم لحفظة كتاب الله.
وأوضح "المزروع" أن التكريم والدعم المستمرَّين يساهمان في تعزيز روح المنافسة والتحفيز بين أبناء وبنات المجتمع لحفظ القرآن الكريم وتعلمه، من خلال توفير بيئة داعمة ومناسبة، تُمكّن الحفظة من تحقيق تقدمهم، وتطوير قدراتهم في تجويد القرآن الكريم، وفَهم معانيه بشكل أفضل؛ إذ تعمل الجمعية على تشجيع أبناء المجتمع على حفظ القرآن، وتعزيز قدراتهم فيه.