لمدة ٣ أيام… محافظ جدة يرعى ملتقى زيارة التقييم النهائي للمدينة الصحية بجامعة المؤسس

جاء ذلك بحضور أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، ووكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، ورئيسة جامعة الملك عبدالعزيز المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، وخبيرة منظمة الصحة العالمية في الشرق المتوسط الدكتورة سمر الفقي، وعددٍ من مسؤولي الجهات المشاركة، وذلك في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز, ويستمر برنامج الملتقى لمدة ثلاثة أيام.