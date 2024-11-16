"تعليم نجران" تستقبل أكثر من 182 ألف طالب وطالبة.. غدًا الأحد

تستقبل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، غدًا الأحد، 182700 ألف طالب وطالبة، في جميع مراحل التعليم العام الحكومي والأهلي؛ لمواصلة تحصيلهم العلمي، مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة منصور بن عبدالله آل شريم، ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاق الدراسة بكل جد ومثابرة.

كما أكد أهمية التكامل والشراكة مع أولياء الأمور في دعم انتظام العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني، وحرصهم على استكمال أبنائهم رحلتَهم التعليمية؛ لضمان بداية جادّة وفصل دراسي موفق وحافل بالإنجازات والنجاحات.