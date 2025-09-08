مدير ثانوية يجسد رسالة تربوية تتجاوز أسوار المدرسة في غرس قيم الانضباط

وثقت عدسة أحد أولياء الأمور موقفاً تربوياً لمدير ثانوية الملك فهد بالأفلاج المربي الفاضل أحمد بن إبراهيم الخرعان، حيث يحرص يومياً على الوقوف في الطريق العام المؤدي للمدرسة لأكثر من نصف ساعة، موجهاً طلابه وحاثّاً إياهم على الانضباط والالتزام بحضور الطابور الصباحي.
ويجسد هذا الموقف ما يحمله المعلم من رسالة سامية تتجاوز أسوار المدرسة إلى الميدان العام، ساعياً إلى غرس قيم الانضباط والجدية في نفوس الطلاب، وترسيخ أهمية البداية المنظمة ليومهم الدراسي.
وأكد عدد من أولياء الأمور أن هذه الممارسة اليومية تعكس إخلاص القيادة المدرسية في توجيه الطلاب وتحفيزهم على احترام الوقت، معتبرينها نموذجاً عملياً لدور المربي الفاضل في بناء الأجيال .