مدير ثانوية يجسد رسالة تربوية تتجاوز أسوار المدرسة في غرس قيم الانضباط

وثقت عدسة أحد أولياء الأمور موقفاً تربوياً لمدير ثانوية الملك فهد بالأفلاج المربي الفاضل أحمد بن إبراهيم الخرعان، حيث يحرص يومياً على الوقوف في الطريق العام المؤدي للمدرسة لأكثر من نصف ساعة، موجهاً طلابه وحاثّاً إياهم على الانضباط والالتزام بحضور الطابور الصباحي.