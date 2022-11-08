المجلس التعليمي بعسير يبحث تجويد الاستثمار الأمثل للقيادات

أقر المجلس التعليمي بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، اليوم الثلاثاء، في جلسته الخامسة والأربعين من الدورة الرابعة والعشرين للعام الجاري، عددًا من التوصيات؛ لتجويد العملية التعليمية والاستثمار الأمثل للقيادات، بتنظيم من أمانة التعليم بالإدارة.