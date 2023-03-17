"ملكية العلا" و"اتحاد الهجن" يوقعان مذكرة تعاون في الدعم الفني والتنظيمي للسباقات

واتفق الطرفان على أن يكون التعاون بين الطرفين مرتكزاً حول مجالات: الإدارة الفنية الإشرافية والتعاون لإنجاح سباقات الهجن التي تشرف عليها الهيئة، التعاون والدعم الفني والإشرافي والتنظيمي لقطاع الهجن داخل العلا، والتعاون لإنشاء أول مركز لتدريب ركوب الهجن في العلا.