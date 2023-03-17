"ملكية العلا" و"اتحاد الهجن" يوقعان مذكرة تعاون في الدعم الفني والتنظيمي للسباقات

وقّع الاتحاد السعودي للهجن والهيئة الملكية لمحافظة العلا، مذكرة تعاون بهدف مأسسة وتمهيد التعاون المستقبلي بينهما من أجل تقديم الدعم الفني والتقني والتنظيمي والمشورة الفنية من قبل الاتحاد للهيئة في المجالات المتعلقة بسباقات الهجن وغيرها مما يتعلق بالهجن حسب حاجة الهيئة.
وحسب المذكرة يعتبر الاتحاد السعودي للهجن هو الجهة المتخصصة بإدارة سباقات الهجن في المملكة وما يخصها، بينما ترغب الهيئة الملكية للعلا في التعاون معه في تنفيذ أنشطة متعلقة بسباقات الهجن.
واتفق الطرفان على أن يكون التعاون بين الطرفين مرتكزاً حول مجالات: الإدارة الفنية الإشرافية والتعاون لإنجاح سباقات الهجن التي تشرف عليها الهيئة، التعاون والدعم الفني والإشرافي والتنظيمي لقطاع الهجن داخل العلا، والتعاون لإنشاء أول مركز لتدريب ركوب الهجن في العلا.
واتفق الطرفان على إنشاء مركز أبحاث الهجن، والتعاون لتأسيس وتفعيل مسارات وأنشطة ركوب الهجن للسياح في العلا، فضلاً عن دعم موسم سباقات الهجن في العلا، وإقامة سباق قدرة دولي للهجن، وإقامة بطولة عربية للهجن، والتعاون في أي مجالات أخرى متعلقة حسبما تقتضي الحاجة.
ووفقاً للاتفاق، يمكن توسيع نطاق المذكرة لتشمل مواضيع أخرى بموجب موافقة واتفاق من قبل الأطراف.