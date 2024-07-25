برعاية أمير الباحة وبمشاركة 90 عارضاً من داخل وخارج المملكة.. انطلاق فعاليات مهرجان العسل الدولي الـ 16

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بالقران الكريم، ثم ألقى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني كلمة أشار فيها إلى أن مهرجان العسل الدولي السادس عشر بالباحة أصبح مقصداً للزوار والسياح ويندرج ضمن أهم المهرجانات السنوية لصيف الباحة التي تقام بالمنطقة، ويشارك فيه العديد من النحالين من مختلف أنحاء العالم لعرض أجود أنواع العسل.