برعاية أمير الباحة وبمشاركة 90 عارضاً من داخل وخارج المملكة.. انطلاق فعاليات مهرجان العسل الدولي الـ 16

تحت رعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، افتتح وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عبدالمنعم الشهري مهرجان العسل الدولي السادس عشر والفعاليات المصاحبة له، وذلك بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس غانم بن حامد الجذعان في مقر الجمعية بمحافظة بلجرشي.
وتجول الدكتور الشهري في المعرض المصاحب للمهرجان واطلع على أركانه التي تضم أكثر من 90 عارضاً من داخل المملكة وخارجها يعرضون أجود أنواع العسل ومنتجاته وأدواته، إلى جانب مسرح الفعاليات والأسر المنتجة وجناح جمعية النحالين التعاونية الذي يشتمل على مختبر تحليل جودة العسل ومصنع انتاج العسل والبرادة المركزية.
بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بالقران الكريم، ثم ألقى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني كلمة أشار فيها إلى أن مهرجان العسل الدولي السادس عشر بالباحة أصبح مقصداً للزوار والسياح ويندرج ضمن أهم المهرجانات السنوية لصيف الباحة التي تقام بالمنطقة، ويشارك فيه العديد من النحالين من مختلف أنحاء العالم لعرض أجود أنواع العسل.
وأبرز ما يحظى به المهرجان من دعم ورعاية من أمير منطقة الباحة ومن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي لدعم النحالين وفتح قنوات مع المجتمع والقطاع الخاص لتسويق منتجاتهم، مثمناً جهود جميع القائمين على المهرجان من مختلف الجهات الحكومية والأهلية.
وأشار الزهراني إلى أن المهرجان يستمر 14 يوماً ويشارك فيه 90 عارضاً لأجود أنواع العسل، داعياً أهالي وزوار المنطقة إلى زيارة المهرجان والاستفادة من العروض والفعاليات التوعوية والترفيهية المقدمة لجميع فئات المجتمع.