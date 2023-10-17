جامعة شقراء تدخل قائمة أفضل "2%" من علماء العالم

دخلت جامعةُ شقراء، للمرة الأولى، قائمةَ أفضل "2%" من علماء العالم، عبر عضو هيئة التدريس بقسم الأحياء بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي الدكتور عبدالله بن دريع العنزي.
وبذلك يعتبر "العنزي" ضمن أفضل "2%" في مجال تخصص الأحياء.
ونشر موقعُ "السفير - Elsevier" العلمي، قائمةً بأسماء العلماء الذين يمثّلون أفضل "2%" من علماء العالم، ويصنّفهم إلى 22 مجالًا علميًّا، و174 مجالًا فرعيًّا؛ وفقًا لتصنيف "Science-Metrix" القياسي.
ويعتمد التصنيف العالمي على 12 معيارًا؛ منها عدد الأوراق العلمية المنشورة في العام الواحد، وعدد الاستشهادات لهذه البحوث، ونوعية المجلات العلمية، وتتم مراجعة هذا التصنيف سنويًّا.
وحازت المملكة العربية السعودية، ممثلة في جامعاتها الـ28، على عدد مميز من العلماء، ضمن هذه القائمة.
وكان للعلماء من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، السيطرةُ الكبرى على أعداد العلماء، وجاءت بعدها تباعًا بقية الجامعات.
وينضمّ هذا النجاح لأحد أعضاء التدريس في جامعة شقراء، للنجاحات التي حازت عليها الجامعات السعودية، والتي تعتبر خطوةً من خطوات بناء وتأسيس منظومة علمية قائمة على البحث والنشر والمشاركة.
كما يدعم مسيرة رؤية السعودية 2030 في إيجاد مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.