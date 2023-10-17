جامعة شقراء تدخل قائمة أفضل "2%" من علماء العالم

ويعتمد التصنيف العالمي على 12 معيارًا؛ منها عدد الأوراق العلمية المنشورة في العام الواحد، وعدد الاستشهادات لهذه البحوث، ونوعية المجلات العلمية، وتتم مراجعة هذا التصنيف سنويًّا.