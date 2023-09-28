شاهد.. احتفالات مدارس "تعليم صبيا" باليوم الوطني93

وشدد مدير التعليم على مكانة اليوم الوطني الذي يمثل تاريخًا مجيدًا اكتمل فيه للمؤسس توحيد هذه البلاد المباركة، واستطاع بحنكته تجاوز الصّعاب، والوصول إلى مرافئ الأمان، وحصّن الوطن داخليًا وخارجيًا من المطامع، وانطلق يبني مؤسسات البلاد الحديثة، فعم الرخاء وساد الهناء في كل العهود الزاهرة، وصولاً إلى عهد قيادتنا الحكيمة ورؤيتها الرصينة التي حولت الأحلام إلى حقيقة، واستطاعت ترسيخ قوتها ومكانتها لتعزيز دورها المحوري والمهم على جميع الأصعدة.