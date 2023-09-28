شاهد.. احتفالات مدارس "تعليم صبيا" باليوم الوطني93

احتفت إدارة تعليم صبيا باليوم الوطني الثالث والتسعين ونفذت العديد من الفعاليّات في المدارس والمكاتب التعليمية الخمسة بمشاركة محافظي تسع محافظات تشرف عليها الإدارة تعليميًا.
حيث رعى محافظ صبيا، الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر حفل إدارة تعليم صبيا بقاعة السمو بحضور مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي، ورؤساء الدوائر الحكومية والأهالي والأعيان، ومنسوبي تعليم صبيا، واطلع على المعرض المصاحب والذي اشتمل على لوحات ورسومات وطنية وأركان عن العلم الوطني تاريخه، وضوابطه ومكانته، صفاته وخصوصيته.
وشدد مدير التعليم على مكانة اليوم الوطني الذي يمثل تاريخًا مجيدًا اكتمل فيه للمؤسس توحيد هذه البلاد المباركة، واستطاع بحنكته تجاوز الصّعاب، والوصول إلى مرافئ الأمان، وحصّن الوطن داخليًا وخارجيًا من المطامع، وانطلق يبني مؤسسات البلاد الحديثة، فعم الرخاء وساد الهناء في كل العهود الزاهرة، وصولاً إلى عهد قيادتنا الحكيمة ورؤيتها الرصينة التي حولت الأحلام إلى حقيقة، واستطاعت ترسيخ قوتها ومكانتها لتعزيز دورها المحوري والمهم على جميع الأصعدة.
ورفع "المسملي" التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، كما تقدم بالتهنئة لسمو أمير منطقة جازان، ولسمو نائبه بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا، سائلاً الله أن يديم على وطننا أمنه وأمانه، وعزه وتمكينه.
اشتمل الاحتفاء على العديد من الفقرات منها: استهلالية أطفال التعليم، وفيلم يحكي عن تأسيس المملكة ومنجزات الرؤية الطموحة، ومشاركة شعرية لطلاب التربية الخاصة قدمها الطالب حسن خواجي، ومشاعر الميدان التعليمي عن اليوم الوطني، إضافة إلى عرض أوبريت وطني.
ورعى محافظ ضمد، الدكتور خفير بن زارع العمري احتفاء اليوم الوطني بمعهد ضمد العلمي، تضمن الاحتفاء استهلالاً وطنيًا وفقرة ترحيبية بالضيوف، وكلمة للطلاب، وفيلمًا وثائقيًا، وقصيدة شعرية للشاعر الدكتور إبراهيم النعمي ألقاها الطالب تميم النعمي، وأوبريتًا وطنيًا بعنوان "نحلم ونحقق".
ومن جانب آخر شارك محافظ فيفا، المهندس صالح القحطاني طلبة متوسطة وثانوية فيفا احتفاءهم باليوم الوطني، فيما رعى محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة حفل ثانوية آل علي الذي أُقيم احتفاءً باليوم الوطني بحضور وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية ناصر بن عبد العزيز الشلعان، وتضمن عدة فقرات وطنية وفيلمًا وأوبريتًا وسط تفاعل كبير من الطلبة وأولياء الأمور.
ووقف محافظ الدرب فيصل بن ناصر بن لبدة على مبادرة قافلة العلم الوطني إحدى فعاليّات إدارة تعليم صبيا التي أطلقتها بمناسبة اليوم الوطني؛ بهدف توعية أفراد المجتمع بالعلم السعودي ومعانيه، وتعزيز الوطنية، كما قام منسوبو مكتب تعليم الدرب ومجموعة من الطلاب بزيارة للمحافظة للتهنئة بمناسبة اليوم الوطني.
وشارك محافظ بيش الدكتور تريحيب بن عماش آل حفيظ مكتب تعليم بيش الفعاليات الوطنية بالمركز الحضاري، ورعى محافظ الريث إبراهيم الشعبي حفل اليوم الوطني لثانوية آل مشحنة، واطلع على ركن مكتب تعليم بيش الذي شارك في فعاليات احتفاء المحافظة باليوم الوطني.
كما شارك محافظ العيدابي سفر بن سعد الشهراني في الفعاليّات الوطنية بابتدائية العيدابي، واستقبل محافظ هروب عبدالرحمن بن زيد الهزاني منسوبي مكتب تعليم العيدابي وطلبة مجمع الحي الشرقي بهروب للتهنئة بمناسبة اليوم الوطني.