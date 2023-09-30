"تعليم جازان" تختتم فعالياتها وبرامجها الاحتفالية بيوم الوطن 93

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، عبر مكاتب التعليم والمدارس التابعة لها، الخميس، عددًا من البرامج والفعاليات الاحتفالية، بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين، استهدفت الطلبة ومنسوبي ومنسوبات التعليم وأفراد المجتمع.
جاء ذلك بمشاركة من محافظي المحافظات والمسؤولين والقيادات التعليمية والمشايخ والأعيان وأولياء الأمور وأفراد المجتمع المحلي؛ احتفاء بهذه المناسبة الغالية، وتأكيدًا على مشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة.
وتمثلت هذه الفعاليات في تنظيم احتفالات خطابية وفنية في مكاتب التعليم التابعة، في مدرستين تابعتين للبنين والبنات، وتَضمنت عددًا من الفقرات المتنوعة والمشاركات الطلابية والعروض المرئية والمعارض الفنية الوطنية والفلكلورات الشعبية.
إضافة إلى تنفيذ أوبريت وطني، تُبرز فيه جهود المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وتجسّد من خلاله مشاعر الحب والولاء للقيادة الرشيدة يحفظها الله، ويسهم في تعزيز الانتماء الوطني لدى الطلبة، ويبرز جهود الدولة التنموية والتطويرية في حضارة المملكة وثقافتها المتنوعة.
واشتملت مشاركة مكاتب التعليم في الاحتفالات الخطابية للمحافظات التابعة، وتنفيذ زيارات طلابية للمقرات الحكومية والأمنية، وتنظيم معارض وأركان للتعليم، وفعاليات لرسم وتلوين العلَم ومراسم فنية وطنية لصقل مواهب الطلبة والتعبير عن حب الوطن والولاء لقادته -حفظهم الله- باستخدام البرامج التقنية الحديثة، وتنفيذ جداريات في حب الوطن بمشاركة الطلبة، تحت إشراف فريق متخصص في الرسم والخط العربي تمثل الامتزاج بين الماضي والحاضر والمستقبل.
وتَضمنت الفعاليات، تنفيذ مكتب تعليم صامطة لمعرض فني بشاطئ مركز السهي، يحتوي على لوحات ومجسمات ومطويات من رسم وإعداد الطلبة، تعبر عن الوطن ورموزه وقيمه، بالإضافة لإبراز الحرف السعودية الأصيلة، بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة، إضافة إلى تنفيذ مسيرة وطنية للتعبير عن حب الوطن، بمشاركة 400 طالب وطالبة، وعدد من الجهات الحكومية والأمنية لمسافة 500 متر.
وشهدت الفعالياتُ تنفيذَ فعالية البيرق بمكتبي تعليم صامطة ووسط جازان، التي تتمثل في تنفيذ عدد من الفعاليات للتعريف بتقاليد العلم السعودي، وطرق المحافظة عليه والعناية به، وتَضمنت إطلاق قافلة للخيول والهجن على امتداد الواجهات البحرية بجازان والسهي، بمشاركة الطلبة وأكثر من 275 كشافًا وكشافة من مختلف المراحل الدراسية.
كما شارك أكثر من 300 طالب وطالبة من مكتب تعليم وسط جازان، في إطلاق أكثر من 300 بالون بالواجهة البحرية بجازان؛ تعبيرًا عن حب الوطن وتوزيع أكثر من 600 هدية متنوعة، وتنفيذ فعالية "حياك ضيفنا"، عبر مشاركة طلبة رياض الأطفال والطفولة المبكرة في استقبال المسافرين بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز وميناء فرسان، وتوزيع الهدايا عليهم، بمناسبة اليوم الوطني.
ونفّذت الإدارة العامة فعالية "جزر وطن" الاحتفالية، والتي تتضمن تأدية أناشيد وطنية شاطئ الكورنيش الشمالي عبر مجموعة من الطلبة وأسرهم تحت إشراف مشرفي ومشرفات النشاط؛ للتعريف بتراث الجزيرة وأهم معالمها.
واشتملت الفعاليات على إطلاق القوارب الشراعية القديمة متوشحة بالأعلام الخضراء.
ونفّذ مكتب تعليم العارضة فعالية "دون حدك يا وطن" للاحتفاء باليوم الوطني، مع جنودنا البواسل، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ بهدف إبراز الأدوار التكاملية بين المؤسسات الحكومية للذود عن الوطن، واستشعار واجبات الفرد تجاه دينه ومليكه ووطنه، وتسليط الضوء على الملاحم البطولية للمؤسس.
ونفذ أيضًا مكتب تعليم العارضة فعالية "حارة أجدادي" بحديقة الأمير محمد بن ناصر، والتي تضم ألعابًا شعبية ومهارات حركية تؤدى بمشاركة الطلبة وأسرهم؛ بهدف التشجيع على التعاون والعمل الجماعي في اليوم الوطني.
كما نفّذ مكتب تعليم أبو عريش، فعالية "عاشقينك يا وطن" الهادفة لإظهار البصمة الوطنية من خلال فعاليات في المرافق العامة والمتنزهات، والمعالم الوطنية يشارك فيها الطلبة مع جميع فئات المجتمع والأسر، وتشمل فعاليات للرسم والتلوين والرسم على الوجه، وأناشيد، وأهازيج، وكلمات وطنية، وتوزيعات للزوار.
ونظّمت الإدارة العامة للتعليم، رسائل إلهام وشغف يبعثها ساعي البريد، بهذه المناسبة الغالية تحمل في طياتها مشاعر فخر واعتزاز بوطننا العظيم، وقيادته الحكيمة، ورؤية مستقبله الطموحة.
فيما نظّمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، عبر مكاتب تعليم أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والعارضة، ضمن الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني، منافسات وبطولات رياضية وطنية، لطلاب وطالبات التعليم العام والتربية الخاصة في كرة القدم واليد والسلة والطائرة؛ حيث يحصل الفائز في المباراة النهائية على كأس البطولة.
إضافة إلى تنظيم دوري كرة الهدف، بمشاركة طلاب التربية الخاصة ذوي الإعاقة البصرية على مستوى الإدارة العامة للتعليم.