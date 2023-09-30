"تعليم جازان" تختتم فعالياتها وبرامجها الاحتفالية بيوم الوطن 93

وتَضمنت الفعاليات، تنفيذ مكتب تعليم صامطة لمعرض فني بشاطئ مركز السهي، يحتوي على لوحات ومجسمات ومطويات من رسم وإعداد الطلبة، تعبر عن الوطن ورموزه وقيمه، بالإضافة لإبراز الحرف السعودية الأصيلة، بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة، إضافة إلى تنفيذ مسيرة وطنية للتعبير عن حب الوطن، بمشاركة 400 طالب وطالبة، وعدد من الجهات الحكومية والأمنية لمسافة 500 متر.