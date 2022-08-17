الباحة تستضيف جمعية الزهايمر في برنامج رد الجميل

تطلق الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر البرنامج التدريبي الرائد في دورته السابعة بالتعاون مع إمارة منطقة الباحة والشريك الاستراتيجي الخيري جمعية إكرام للمسنين بالباحة وبدعم من شركة خالد أحمد الجفالي القابضة وجامعة الأمير سلطان والذي سيُقام هذه السنة في منطقة الباحة- بلجرشي بفندق المنتزه الوطني ولمدة يومين ابتداءً من يوم الأربعاء وحتى الخميس الموافق 24-25 أغسطس2022م ويهدف إلى تسهيل التعامل مع المرضى بالتدريب وصقل المهارات لمقدمي الرعاية.. كما ينظم البرنامج التدريبي الرائد "رد الجميل" هو مشروع تدريبي أطلقته الجمعية حيث تقوم فكرته على تدريب عددٍ ممن يرعى عزيزًا مصابًا بمرض ألزهايمر في مراكز عالمية متخصصة، ليصبحن فيما بعد مؤهلات لتدريب كوادر وطنية. كما يسر الجمعية تدريب الممارسين الصحيين وطلاب وطالبات الجامعات وكل شرائح المجتمع على كيفية الاعتناء بمريض الزهايمر.