جامعة جازان تعلن جاهزيتها لعملية القبول والتسجيل للعام الدراسي المقبل 1445هـ

وقدم الدكتور أبو راسين خلال الزيارة الشكر للجميع على جهودهم، حاثًا على مضاعفة الجهد وتذليل الصعوبات للارتقاء بالعمل إلى أعلى المستويات، كما شاهد عرضًا قدمه عميد القبول حول عملية القبول وخطط القبول لهذا العام.