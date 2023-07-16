جامعة جازان تعلن جاهزيتها لعملية القبول والتسجيل للعام الدراسي المقبل 1445هـ

تفقد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين مقرات عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات وعمادة القبول والتسجيل صباح اليوم يرافقه وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن علي معشي. وجرى خلال الزيارة الاطلاع على جاهزية العمادتين لعملية القبول والتسجيل في الجامعة للعام الجامعي 1445هـ.
وبدأت الجولة بزيارة لعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، حيث كان في استقبالهم عميد العمادة الدكتور إبراهيم غاشم حيث قام باطلاعهم على وحدات وأقسام العمادة، كما تم اطلاعهم على أهم منجزاتها والخطط المستقبلية لها.
بعدها تم زيارة عمادة القبول والتسجيل وعقد لقاء منسوبي العمادة بحضور عميد العمادة الدكتور أحمد بن يحيى فقيهي ووكلاء العمادة ومنسوبيها.
وقدم الدكتور أبو راسين خلال الزيارة الشكر للجميع على جهودهم، حاثًا على مضاعفة الجهد وتذليل الصعوبات للارتقاء بالعمل إلى أعلى المستويات، كما شاهد عرضًا قدمه عميد القبول حول عملية القبول وخطط القبول لهذا العام.