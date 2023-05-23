هيئة تطوير محمية الإمام تركي تختتم المرحلة الثانية من لقاءاتها الريادية

اختتمت هيئةُ تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، اليوم الثلاثاء؛ المرحلةَ الثانية من سلسلة لقاءاتها الريادية التي تنظّمها في مناطق عدة.
وشهدت فعاليات اللقاءات الريادية في مرحلتها الثانية خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو الجاري، في سوق لينة الأثري؛ كثافةً في الحضور من الزوار والمهتمّين بريادة وتطوير الأعمال.
وقد جرى توضيح الفرص المتاحة وبرامج الدعم مع الجهات المشارِكة، وعقدت مجموعة من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية الساعية لتهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة، وضمان نموها واستمرارها، وتحفيز أفراد المجتمع المحلي للدخول في سوق الأعمال.
وكانت الفعاليات قد احتضنت في يومها الأول ندوةً بعنوان "التعريف عن بنك التنمية الاجتماعية ومنتجاته".
كما قدّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ندوة "الأنشطة التجارية الموطنة"، وقدمت جمعية التنمية السياحية بمنطقة حائل برنامجًا شمل إقامة دورة تدريبية حول فرص الاستثمار في المجال السياحي.
وشهد اليوم الثاني من برنامج اللقاءات الريادية، تنظيم ثلاث دورات تدريبية نظمتها جهات عدة، وتنوعت موضوعاتها؛ حيث كانت الدورة الأولى بعنوان "التعريف بخدمات برنامج ضمان التمويل "كفالة" في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، الذي ينظّمه برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أما الدورة الثانية فقدّمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعنوان "الجوانب القانونية في العمل". واختتم بنك التنمية الاجتماعية فعاليات اليوم الثاني، بتنظيم دورة بعنوان "العمل الحر".
وأنهى البرنامج فعاليات يومه الثالث عبر دورة تدريبية نظّمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعنوان "آلية توطين منافذ البيع".
ويهدف مشروع اللقاءات الريادية إلى تقديم أدوات الدعم للأفراد، وتمكينهم من إقامة مشروعاتهم الخاصة، وتقديم الاستشارات والجلسات الإرشادية لتلك المشروعات.
إضافة لعرض جميع برامج الدعم المقدمة من كل الجهات، وأهم الفرص التي تخدم المجتمع، وفتح الآفاق الجديدة للجهات الداعمة في هذه المناطق.
وذكرت الهيئة أن المرحلة الثالثة والأخيرة من سلسلة اللقاءات الريادية ستكون في مدينة قبة التابعة لمنطقة القصيم، خلال الفترة من 4 إلى 6 يونيو المقبل.
يُذكر أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، تنظّم هذه اللقاءات بمشاركة جهات عدة؛ هي: صندوق الموارد البشرية "هدف"، وبنك التنمية الاجتماعية، وجمعية الأسر المنتجة بحائل، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وبلدية لينة، ومعهد ريادة الأعمال، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجمعية تمكين القيادات "تمكين".