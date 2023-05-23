هيئة تطوير محمية الإمام تركي تختتم المرحلة الثانية من لقاءاتها الريادية

يُذكر أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، تنظّم هذه اللقاءات بمشاركة جهات عدة؛ هي: صندوق الموارد البشرية "هدف"، وبنك التنمية الاجتماعية، وجمعية الأسر المنتجة بحائل، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وبلدية لينة، ومعهد ريادة الأعمال، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجمعية تمكين القيادات "تمكين".