"إبصار" تحتفي باليوم العالمي للبصر والعصا البيضاء بعدد من المبادرات التوعوية

في إطار الاهتمام العالمي المتزايد بذوي الإعاقة البصرية، أطلقت جمعية "إبصار" الخيرية عددًا من الفعاليات التوعوية والتثقيفية، احتفاءً باليوم العالمي للبصر الذي يوافق الخميس الثاني من أكتوبر، واليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يُصادف 15 أكتوبر من كل عام.
وأكدت الرئيس التنفيذي للجمعية، أمل بنت حمدان الحنيطي، أن "إبصار" تواصل رسالتها في تأهيل وتمكين ذوي الإعاقة البصرية ومكافحة العمى، من خلال حزمة من البرامج والفعاليات الهادفة إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية البصر، والوقاية من مسببات العمى.
وشملت المبادرات التي أطلقتها الجمعية خلال شهر أكتوبر الجاري:
- مبادرة "ومضة بصير" لتعزيز الوعي بصحة العيون.
- رسائل "عينك بالدنيا" الموجهة للمكفوفين.
- لقاء "كيف يتطوع الكفيف" الذي يبرز دور المكفوفين في العمل التطوعي.
- مبادرة "أرى بعين أمي" لدعم دور الأمهات في تمكين أطفالهن من ذوي الإعاقة البصرية.
- رحلة "عمرة كفيف" إلى مكة المكرمة.
- فعالية "حب عينيك" على منصة "إكس".
- مبادرة "نحو الوعي" الترفيهية للمكفوفين الصغار لتعزيز الاندماج الاجتماعي.
- "إبصار في المكتبة" لتفعيل العصا البيضاء في مكتبة الملك فهد.
- ملتقى "الضياء الثاني" الترفيهي للمكفوفين.
كما تستعد الجمعية للمشاركة في ملتقى الصحة العالمي الذي يُعقد أواخر أكتوبر الجاري في الرياض.
ويُذكر أن منظمة الصحة العالمية اعتمدت هدفين عالميين جديدين لرعاية العيون بحلول عام 2030، يتمثلان في زيادة التغطية الفعالة للأخطاء الانكسارية بنسبة 40%، وجراحة إعتام عدسة العين بنسبة 30%. وتأتي هذه الأهداف في ظل تقديرات تُشير إلى وجود أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من ضعف بصر يمكن الوقاية منه إذا عولج في الوقت المناسب.