"إبصار" تحتفي باليوم العالمي للبصر والعصا البيضاء بعدد من المبادرات التوعوية

في إطار الاهتمام العالمي المتزايد بذوي الإعاقة البصرية، أطلقت جمعية "إبصار" الخيرية عددًا من الفعاليات التوعوية والتثقيفية، احتفاءً باليوم العالمي للبصر الذي يوافق الخميس الثاني من أكتوبر، واليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يُصادف 15 أكتوبر من كل عام.