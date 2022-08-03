المعسكر العلمي الصيفي بجدة يواصل فعالياته وبرامجه بزيارات علمية وترفيهية

يواصل المعسكر العلمي الصيفي الأول 2022، الذي تستضيفه إدارة تعليم جدة، وانطلق مطلع الأسبوع الجاري، تحت شعار "قدرات طلابية.. منافِسة عالميًا"، فعالياته وبرامجه لتنمية مهارات الطلبة وقدراتهم، وسط أجواء تحفيزية لتنفيذ طموحاتهم الإبداعية.
وقدّم المعسكر للمشاركين خلال هذا الأسبوع عددًا من الورش التدريبية في مجالات: الطاقة النظيفة، والمسابقات العلمية، والإلكترونيات، والـ 3D.
فيما أجرى المشاركون عددًا من الزيارات العلمية والترفيهية، شملت مركز فقيه أكواريوم بمدينة جدة، تعرفوا خلالها على عجائب البيئة البحرية المتنوعة للبحر الأحمر، والجهود المبذولة للحفاظ على الحياة الفطرية في الشعاب المرجانية.
كما شملت زيارتهم المجمع الصناعي ليورك بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، اطلع فيها المشاركون على أفضل الممارسات الصناعية وقصص النجاح، إضافة إلى تعرفهم على محفزات العمل والإبداع والإنتاج وبناء الكفاءات الوطنية الشابة.
من جانبه، قال مدير المركز العلمي بتعليم جدة (المستضيف) محمد هاشم الصمداني: إن المعسكر يسعى لتعزيز الناتج العلمي للطلاب والطالبات المشاركين، ورفع التنافسية العالمية للمشاركين في المسابقات والمحافل الدولية.
وأضاف أنه يشارك في المعسكر طلاب وطالبات التعليم العام المتفوقون دراسيًا وحصلوا على دورات تدريبية في البرامج العلمية المتنوعة، ولهم أيضًا مشاركات في مسابقات ومحافل محلية ودولية.
يُذكر أن عدد المشاركين في المعسكر 140 طالبًا وطالبة يمثلون الإدارات التعليمية الأربعة في: المدينة المنورة، وينبع، والقنفذة، وجدة.