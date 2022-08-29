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محافظ المجمعة يُشارك الطلاب والمجتمع التعليمي بدء العام الدراسي الجديد 1444ه‍

"عبدالرحمن بن عبدالله" تجول بالفصول وحضر دروسًا وتابع سير التهيئة التعليمية
الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل يزور مدرسة ابن القيم الابتدائية بالمجمعة
الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل يزور مدرسة ابن القيم الابتدائية بالمجمعة
فلاح الجوفان
فلاح الجوفان

شارك محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل منسوبي المجتمع التعليمي بدء العام الدراسي الجديد 1444ه‍ـ، حيث كان في مقدمة استقباله مساعد مدير تعليم المجمعة فهد بن حسن العولة والقيادات التعليمية والإدارية خلال زيارته لمدرسة ابن القيم الابتدائية ومدرسة الدكتور محمد الرشيد المتوسطة.

وتجول محافظ المجمعة ومساعد مدير تعليم المجمعة في الفصول الدراسية، واطلعا على برامج التهيئة، وشاركا أبناءهما الطلاب يومهم الدراسي، حيث حضرا عددًا من الدروس.

وتبادل محافظ المجمعة الأحاديث الودية الأبوية مع الطلاب، وتمنّى لهم دوام التوفيق والنجاح، وأثنى على الجهود المُباركة في تعليم المجمعة والتي صنعت قصة نجاح يُحتذى بها بقيادة مدير تعليم محافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم.

من جانب آخر، ألقى مساعد مدير تعليم المجمعة كلمة ترحيبية، قدم خلالها شكره للقيادة الرشيدة، وأشاد بدور وزارة التعليم وحرصها على تحقيق تعليم متميز وفق تطلعات رؤية 2030م، مثمنًا دعم محافظ المجمعة واهتمامه بتعليم المجمعة ومتابعته الميدانية لبدء العام الدراسي الجديد.

محافظة المجمعة
تعليم المجمعة
العام الدراسي الجديد
محافظ المجمعة
الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل

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