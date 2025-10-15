الندوة العالمية تُسعد 700 يتيم في إندونيسيا عبر مشروع "الكسوة"

في لفتة إنسانية مؤثرة، نفّذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في إندونيسيا مشروع "كسوة الأيتام" في أربع مناطق رئيسية شملت: العاصمة جاكرتا، وتاسكمالايا وسوبانغ في جاوة الغربية، وسولو في جاوة الوسطى.
وأوضح مدير مكتب الندوة، آنغ سوانداي، أن المشروع استهدف 700 يتيم ويتيمة، حيث جرى توزيع كسوة جديدة تلبي احتياجاتهم، مما أدخل الفرح والسرور إلى نفوسهم، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى دعم الأيتام، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، والتخفيف من الأعباء المعيشية على الأسر المحتاجة، مع غرس معاني الرحمة والعطاء في نفوس الأطفال.
ولقي المشروع ترحيبًا واسعًا من الأهالي والجهات المحلية، الذين أشادوا بدور الندوة العالمية في تنفيذ برامج إنسانية تلامس احتياجات المجتمعات وتسهم في تحسين جودة حياة الأفراد.
كما عبّر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية على دعمها الإنساني المستمر، مؤكدين أن هذه المبادرات تُجسّد عمق العلاقات الأخوية، وتُعزّز من حضور المملكة الإنساني في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في إندونيسيا.