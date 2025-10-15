الندوة العالمية تُسعد 700 يتيم في إندونيسيا عبر مشروع "الكسوة"

وأوضح مدير مكتب الندوة، آنغ سوانداي، أن المشروع استهدف 700 يتيم ويتيمة، حيث جرى توزيع كسوة جديدة تلبي احتياجاتهم، مما أدخل الفرح والسرور إلى نفوسهم، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى دعم الأيتام، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، والتخفيف من الأعباء المعيشية على الأسر المحتاجة، مع غرس معاني الرحمة والعطاء في نفوس الأطفال.