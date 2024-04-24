جامعة المؤسس.. انطلاق فعاليات الملتقى العلمي الخامس لصحة الطفل

أطلقت كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، فعاليات الملتقى العلمي الخامس لصحة الطفل، بتنظيم من قسم الأطفال بكلية الطب.
جاء ذلك تحت رعاية رئيس جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، وحضور عميد كلية الطب البروفيسور عمر بن إبراهيم سعادة، ورئيس قسم طب الأطفال الدكتور مشاري العيفان، ونخبة وصفوة من العلماء والباحثين والأطباء والطبيبات والتمريض والتغذية والتثقيف الصحي والفنيين وطلبة الطب.
وقال رئيس الملتقى العلمي الخامس لصحة الأطفال أستاذ واستشاري الغدد الصماء وسكري الأطفال بالمستشفى الجامعي الدكتور عبدالمعين عيد الأغا: إن الملتقى وخلال ثلاثة أيام يناقش المستجدات في تشخيص وعلاج الأطفال، إذ تم قبول 80 بحثًا في الملتقى.
وبيّن "الأغا" أن الملتقى خصص عددًا من الورش العلمية والعملية المميزة والثرية بأحدث الأساليب التعليمية، بجانب دورات مكثفة متخصصة لمتدربي البورد السعودي، وأخرى لطلبة كليات الطب في مناطق المملكة، مع التنويه بأنه تم اعتماد 29 ساعة تعليم طبي، مستمرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ولفت إلى أن الملتقى سيرشح أفضل خمسة أبحاث ستنال الجوائز المخصصة لها، بدافع تشجيع الأبحاث العلمية في مجال طب الأطفال ودعم وتقدير جهود الباحثين للاستمرار في تقديم الأفضل والأجود.