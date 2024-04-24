جامعة المؤسس.. انطلاق فعاليات الملتقى العلمي الخامس لصحة الطفل

وبيّن "الأغا" أن الملتقى خصص عددًا من الورش العلمية والعملية المميزة والثرية بأحدث الأساليب التعليمية، بجانب دورات مكثفة متخصصة لمتدربي البورد السعودي، وأخرى لطلبة كليات الطب في مناطق المملكة، مع التنويه بأنه تم اعتماد 29 ساعة تعليم طبي، مستمرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.