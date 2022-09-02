شاهد من الأفلاج.. فعاليات تيسير انتقال الصغار من محيط الأسرة للمدرسة

اختتمت إدارة تعليم الأفلاج، أمس، برنامج الأسبوع التمهيدي لأكثر من 1500 طالب وطالبة بالصف الأول الابتدائي وطلاب برنامج الطفولة المبكرة؛ حيث اشتمل البرنامج على فعاليات إرشادية وتثقيفية وترفيهية تم تنفيذها يومياً للطلبة في مدارسهم وهو ما كان له الأثر الإيجابي في تيسير عملية انتقالهم تدريجياً من محيط الأسرة إلى بيئة المدرسة.