شاهد من الأفلاج.. فعاليات تيسير انتقال الصغار من محيط الأسرة للمدرسة

اختتمت إدارة تعليم الأفلاج، أمس، برنامج الأسبوع التمهيدي لأكثر من 1500 طالب وطالبة بالصف الأول الابتدائي وطلاب برنامج الطفولة المبكرة؛ حيث اشتمل البرنامج على فعاليات إرشادية وتثقيفية وترفيهية تم تنفيذها يومياً للطلبة في مدارسهم وهو ما كان له الأثر الإيجابي في تيسير عملية انتقالهم تدريجياً من محيط الأسرة إلى بيئة المدرسة.
وعمل قسما التوجيه والإرشاد "بنات" والطفولة المبكرة بتعليم الأفلاج على إعداد خطة متكاملة لاستقبال طلاب المرحلة في الأسبوع التمهيدي مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ، لتهيئة الطلاب والطالبات لقبول المدرسة بشكل تدريجي وتيسير عملية انتقالهم من محيط الأسرة إلى البيئة المدرسية.
وأسهمت الفعاليات التي تم تنفيذها على مدار الأسبوع على تبديد مشاعر الخوف وتحقيق الطمأنينة وحب المدرسة، والتوافق مع مجتمعهم الجديد.