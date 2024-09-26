محافظ شرورة يدشن فعاليات سوق الدار.. منصة للأسر المنتجة ومظاهر التراث والثقافة

دشّن محافظُ شرورة موفق بن عبد الهادي العنزي، فعاليات سوق الدار الذي يستمرّ لمدة ثلاثة أيام، وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني 94، بالمحافظة؛ بهدف إبراز ما تزخر به المحافظة من إمكانيات مختلفة طبيعية وثقافية وتراثية وإظهار دور الأسر المنتجة في دفع عجلة التنمية في ظل رؤية 2030.
وتشارك في هذه الفعالية أكثرُ من 20 أسرة منتجة تعرض أنشطتها المختلفة، وتم تخصيص منافذ بيع مجهزة ومهيّأة لمشاركة الأسر المنتجة لعرض منتجاتها من الأسر المنتجة والحرفية، وقام بنك التنمية الاجتماعية بوضع خطة ميدانية لتشجيع الأسر المنتجة؛ وذلك من خلال توفير وسيلة فعالة لإيصال منتجاتها إلى المتسوقين داخل المهرجان.
ويوجد أنواع مختلفة من المأكولات التي تم عرضها؛ حيث جهزت كل أسرة منتجاتها التي أعدتها بالمنزل ووضعتها في حافظات لبيعها، بالإضافة إلى بيع بعض المأكولات المغلفة، وسط توقعات بتضاعف المردود المادي مع تضاعف عدد الزوار في الأيام المقبلة.
وأوضحت المشاركة من إحدى الأسر المنتجة "أن المهرجان ساهم في زيادة واستقطاب شريحة المتسوقين المهتمين بمنتجاتهن من العطور والبخورات".
وأكدت مشاركة من أسرة أخرى: "أن هذه الفعاليات وفرت فرصة ملائمة لتحقيق العوائد الربحية المجزية، إلى جانب اكتساب المهارات والخبرات".