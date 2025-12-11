"غدق لسقيا الماء" تفتتح فروعًا جديدة في المدينة والرياض والمنطقة الشرقية

أعلنت جمعية غدق لسقيا الماء عن صدور موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على افتتاح فروع جديدة للجمعية في كل من: منطقة المدينة المنورة، ومنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، لتنضم إلى فروعها السابقة في محافظة الزلفي ومنطقة مكة المكرمة.
ويأتي هذا التوسع استكمالًا لخطط الجمعية الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين أعمالها الخيرية في مجال سقيا الماء، وضمان المتابعة الدقيقة للمشاريع، وتحقيقًا لرؤيتها في الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة تمثل دعمًا للعمل الخيري والتنموي، وتعزيزًا لدورها في الإسهام بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في مجالات التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية.
ومن المقرر أن تباشر الفروع الجديدة أعمالها الإدارية مطلع عام 2026م، بمشيئة الله، داعين الله العون والتوفيق في تحقيق الأهداف المنشودة.
