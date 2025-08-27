التدريب التقني بمكة يطلق حملة للتبرع بالدم في كلية الاتصالات والمعلومات بجدة
دشَّن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة المهندس حسين بن علي البحيري، وعميد الكلية التقنية للاتصالات والمعلومات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي، حملة التبرع بالدم التي نظمتها الكلية بالتعاون مع الشؤون الصحية بمحافظة جدة، وبإشراف وحدة السلامة والصحة المهنية بالكلية.
وشهدت الحملة إقبالًا واسعًا من منسوبي ومتدربي الكلية، حيث أكد المهندس فهد العامودي أن هذه المبادرة تأتي تعزيزًا لدور الكلية في خدمة المجتمع ودعم المبادرات الإنسانية، مشيرًا إلى أن التبرع بالدم واجب إنساني قبل أن يكون مسؤولية اجتماعية، وأن الكلية تحرص على ترسيخ ثقافة التطوع بين منسوبيها ومتدربيها بما يسهم في إنقاذ الأرواح وتلبية احتياجات القطاع الصحي.
وأضاف أن هذه الحملة انطلقت اقتداءً بالمبادرات الوطنية الرائدة التي يطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله –، والتي تعكس رؤيته في تعزيز العمل الإنساني وترسيخ قيم العطاء في المجتمع.
وأوضح أن الحملة تأتي استمرارًا لجهود الكلية في رفع مستوى الوعي الصحي وتشجيع مختلف فئات المجتمع على المشاركة الفاعلة في المبادرات التطوعية التي تخدم الوطن وتدعم الجهود الوطنية في القطاع الصحي.
وتبرز هذه الحملة حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تعزيز المسؤولية المجتمعية ونشر ثقافة العطاء والإيثار، بما يسهم في بناء مجتمع واعٍ ومتكاتف.