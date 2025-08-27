التدريب التقني بمكة يطلق حملة للتبرع بالدم في كلية الاتصالات والمعلومات بجدة

وشهدت الحملة إقبالًا واسعًا من منسوبي ومتدربي الكلية، حيث أكد المهندس فهد العامودي أن هذه المبادرة تأتي تعزيزًا لدور الكلية في خدمة المجتمع ودعم المبادرات الإنسانية، مشيرًا إلى أن التبرع بالدم واجب إنساني قبل أن يكون مسؤولية اجتماعية، وأن الكلية تحرص على ترسيخ ثقافة التطوع بين منسوبيها ومتدربيها بما يسهم في إنقاذ الأرواح وتلبية احتياجات القطاع الصحي.