شاهد من مكة.. متطوّعو الهلال الأحمر في يومهم العالمي "تكريم يليق بالجهود"
كرّم مديرُ عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور مصطفى جميل بلجون؛ المتطوّعين والمتطوعات بالمنطقة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع للعام 2023م.
بدأ الحفل بآياتٍ من القرآن الكريم، ثمَّ التَّعريف بدور هيئة الهلال الأحمر السُّعوديّ في تنفيذ المبادرات التَّطوعيَّة، وتشجيع وتنمية المهارات الطبيَّة والصِّحيَّة لدى المتطوِّعين لخدمة المجتمع، ثم توالت فقرات الحفل بكلمةٍ لمدير التَّطوُّع بمنطقة مكَّة المكرَّمة عبد العزيز السميري، استعرض فيها: إنجازات العمل التَّطوُّعي، وجهود المتطوِّعين، وأرقام وإحصائيات العمل التَّطوعي.
من جانبه شكر مديرُ عام هيئة الهلال الأحمر السُّعودي بمنطقة مكَّة المكرَّمة، الدكتور مصطفي بلجون، في كلمته؛ متطوعي الهيئة وحضورهم الفعَّال في مختلف نشاطات الهلال الأحمر، مشيرًا إلى أنَّ الشَّباب السُّعودي أصبح لديه حاليًّا وعي كبير بدور العمل التَّطوُّعي في المجتمع، ومساهمته في خلق روح التعاون والمحبة.
وأكّد حرصَ الهيئة على أن يكون لها دور مؤثّر وكبير في تحقيق مستهدف رؤية 2030 للوصول إلى مليون متطوِّع ومتطوِّعة.
وفي الختام كرّم "بلجون" المتطوِّعين والمتطوعات، بالإضافة للجهات المساهمة في دعم الهيئة بالمنطقة، ومن ضمنهم مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة الحاضنة والمستضيفة للحفل وفعاليات الهيئة بالمنطقة.