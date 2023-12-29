شاهد من مكة.. متطوّعو الهلال الأحمر في يومهم العالمي "تكريم يليق بالجهود"

من جانبه شكر مديرُ عام هيئة الهلال الأحمر السُّعودي بمنطقة مكَّة المكرَّمة، الدكتور مصطفي بلجون، في كلمته؛ متطوعي الهيئة وحضورهم الفعَّال في مختلف نشاطات الهلال الأحمر، مشيرًا إلى أنَّ الشَّباب السُّعودي أصبح لديه حاليًّا وعي كبير بدور العمل التَّطوُّعي في المجتمع، ومساهمته في خلق روح التعاون والمحبة.