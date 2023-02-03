بفعاليات شتوية ومتنوعة "مبادرة كشتة" بالرين تدخل أسبوعها الرابع

وتخلل المبادرة - التي تدخل أسبوعها الرابع - فعاليّات متنوعة لاقت استحسانًا وإقبالاً من أهالي المحافظة والزائرين، حيث نظمت البلدية ضمن برامجها هذا الأسبوع بطولة البلوت، بمشاركة 500متسابق، وسط تفاعل جماهيري كبير، وكذلك تم تجهيز 20 ركناً للأسر المنتجة.