بفعاليات شتوية ومتنوعة "مبادرة كشتة" بالرين تدخل أسبوعها الرابع

نظمت بلدية الرين أمس الجمعة مسابقة "أجمل كشتة للشباب وبطولة البلوت"، ضمن فعاليات مبادرة "كشتة" المستمرة للأسبوع الرابع والتي تنظمها بلدية الرين، في إطار مبادرات أمانة منطقة الرياض.
وتفصيلاً؛ شملت المبادرة لهذا الأسبوع فعاليات شتوية ومتنوعة؛ منها: (الأسر المنتجة، وأجمل كشتة للشباب، وبطولة البلوت، ومسرح للأطفال، ومدينة للألعاب ، وركن للضيافة ).
وتخلل المبادرة - التي تدخل أسبوعها الرابع - فعاليّات متنوعة لاقت استحسانًا وإقبالاً من أهالي المحافظة والزائرين، حيث نظمت البلدية ضمن برامجها هذا الأسبوع بطولة البلوت، بمشاركة 500متسابق، وسط تفاعل جماهيري كبير، وكذلك تم تجهيز 20 ركناً للأسر المنتجة.
ويتواجد ضمن المبادرة خيمة للتسوق التي تشمل العديد من المعروضات، إلى جانب الفقرات المخصصة للأطفال من خلال ما يقام على المسرح، فضلاً عن ملاهي الأطفال المتنوعة.
وتأتي هذه المبادرة التي أطلقها وكيل البلديات بمنطقة الرياض الدكتور عبدالرحمن الخريف، بهدف الارتقاء بجودة الحياة للمواطن والمقيم، تحت شعار "حيّهم"، وتهدف إلى مشاركة مجتمعية تعيد للحدائق حيويتها، وتفعيل دور البلديات للشراكة المجتمعية.