حضوريًّا.. ظهران الجنوب تستعد لاختبارات 13 ألف طالب وطالبة الأحد المقبل

وقال آل فرحان إنه تم تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات، وتم اعتماد خطط للمتابعة الميدانية من جميع القيادات التعليمية والإشرافية والمشرفين والمشرفات التربويين من إدارة التعليم، ومكاتب التعليم بالحرجة؛ لزيارة المدارس، ومتابعة سير الاختبارات، والتأكد من سيرها بالشكل الصحيح، ومراعاة الفروق الفردية، وشمولية الأسئلة المنهج الدراسي، ومطابقتها المواصفات والمقاييس المنظمة لبناء الأسئلة، مع متابعة أعمال اللجان والسجلات المنظمة للعمل في المدارس، ورصد كل الملاحظات في استمارة معدة مسبقًا لتنظيم سير الاختبارات؛ لتتم دراستها لاحقًا من اللجان المعنية.