حضوريًّا.. ظهران الجنوب تستعد لاختبارات 13 ألف طالب وطالبة الأحد المقبل

أنهت إدارة تعليم ظهران الجنوب استعداداتها للاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي 1444هـ، التي سينتظم فيها أكثر من 13 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية حضوريًّا.
ويدخل جميع الطلاب والطالبات إلى قاعات الاختبارات صباح الأحد 1444/ 11/ 29 لأداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث وسط استعدادات مكثفة.
وأوضح طارق بن علي آل فرحان، مدير التعليم في محافظة ظهران الجنوب، اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق الاختبارات النهائية في جميع مدارس المحافظة التعليمية (بنين وبنات) في أجواء مهيأة، ستنعكس إيجابًا على أدائهم في ورقة الامتحان.
وقال آل فرحان إنه تم تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات، وتم اعتماد خطط للمتابعة الميدانية من جميع القيادات التعليمية والإشرافية والمشرفين والمشرفات التربويين من إدارة التعليم، ومكاتب التعليم بالحرجة؛ لزيارة المدارس، ومتابعة سير الاختبارات، والتأكد من سيرها بالشكل الصحيح، ومراعاة الفروق الفردية، وشمولية الأسئلة المنهج الدراسي، ومطابقتها المواصفات والمقاييس المنظمة لبناء الأسئلة، مع متابعة أعمال اللجان والسجلات المنظمة للعمل في المدارس، ورصد كل الملاحظات في استمارة معدة مسبقًا لتنظيم سير الاختبارات؛ لتتم دراستها لاحقًا من اللجان المعنية.
وأكد مدير التعليم ضرورة تجنب العوائق التي قد تظهر أثناء الزيارة؛ لتحقيق التهيئة النفسية والتربوية لأبنائنا الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات. موجهًا رسالة للطلاب والطالبات بالحرص على الجد والاجتهاد، واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة؛ للحصول على أعلى الدرجات التي تؤهلهم، -بإذن الله- للوصول إلى التفوق الدراسي.
وأوصى بضرورة المحافظة على الكتب الدراسية، وعدم إهمالها أو القائها في الممرات والساحات، مشددًا على مديري ومديرات المدارس بمتابعة ذلك، وتجهيز الأماكن المناسبة لحفظ الكتب الدراسية، ووجههم بضرورة تسجيل نتائج الطلاب والطالبات أولاً بأول عبر برنامج نور.