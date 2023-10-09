"تعليم عسير" يحتفل بيوم المعلم العالمي بتكريم المعلمين والمعلمات المتميزين

يُذكر أن قرابة 1250 مدرسة بالإدارة العامة للتعليم في المنطقة، احتفلت باليوم العالمي للمعلّم الذي يوافق الخامس من شهر أكتوبر من كل عام، عبر منظومة من البرامج والأنشطة والفعاليّات للاحتفال بقرابة ثلاثين ألف معلم ومعلمة في يومهم العالمي، وسط مشاركة فاعلة من الطلاب والطالبات.