معالجة الهبوط الأسفلتي بمخطط 3 بـ"شرائع مكة".. وإعادة ترميم الموقع

تمكنت الشركة الوطنية للمياه من معالجة خطر الهبوط الأسفلتي الواقع في مخطط 3 بالشرائع في منطقة مكة المكرمة، تجاوبًا مع تقريرٍ نشرته "سبق" بعنوان "هبوط أسفلتي ومخاوف من حدوث انهيار في مخطط 7 بالشرائع".
وقد وجّهت الشركة الوطنية للمياه فِرَق الصيانة إلى الموقع؛ حيث تولت إعادة ترميم الموقع وإصلاحه وسفلتته؛ مُنهية بذلك الخطورة التي كان يمثلها ذلك الوضع.
وكانت "سبق" قد تناولت في تقرير لها، حدوث هبوط أسفلتي في أحد الشوارع بمخطط 3، وكشفت عن حدوث تجويف أرضي بالقرب من إحدى نقاط الصرف الصحي؛ وهو ما تجاوبت معه جهة الاختصاص.