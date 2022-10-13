معالجة الهبوط الأسفلتي بمخطط 3 بـ"شرائع مكة".. وإعادة ترميم الموقع

وكانت "سبق" قد تناولت في تقرير لها، حدوث هبوط أسفلتي في أحد الشوارع بمخطط 3، وكشفت عن حدوث تجويف أرضي بالقرب من إحدى نقاط الصرف الصحي؛ وهو ما تجاوبت معه جهة الاختصاص.