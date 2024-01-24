"تطبيقية الرياض" تُبرم اتفاقيات شراكة لتوظيف "150" خريجًا

أبرمت الكليةُ التقنية التطبيقية بالرياض، اليوم الأربعاء، مجموعةً من اتفاقيات التوظيف المباشر لخريجيها، مع شركتَي "إتكال" الخليجية، و"سواعد" للتوظيف؛ لتوفير "150" وظيفة.
وتأتي الاتفاقيات سعيًا من الكلية في تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ بهدف إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات سوق العمل ومواكبة التطورات المهنية.
وقال عميد الكلية فراس بن إبراهيم الرشيدي: إن هذه الاتفاقية تستهدف أحد أبرز أدوار الكلية؛ وهو مساعدة الخريجين على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم.
وأضاف "الرشيدي": أن الكلية مشرعة أبوابها لخدمة المجتمع بكل أطيافه، مؤكدًا أن المساهمة في توظيف الشباب من أهم التوجهات الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لوطننا الغالي.
وتأتي الاتفاقية في ضوء التعاون والتكامل المشترك، وعقد الشراكات الاستراتيجية والاتفاقيات بين الكلية ومختلف جهات ومؤسسات القطاعين العام والخاص؛ الأمر الذي يعدُّ أحد أهم المحاور التي تقوم عليه الكلية، وما له من أثر إيجابي ودور فعال في إمداد سوق العمل بالكفاءات الوطنية لسدّ الاحتياجات الوظيفية، وبما يسهم في توطين شريحة واسعة من الوظائف.
وذلك إضافة إلى تعزيز دور الشراكة المجتمعية والتكامل البنّاء للأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة، والذي يعدُّ على رأس أولويات رؤية المملكة 2030، التي تستهدف الارتقاء بالموارد البشرية وكفاءة المواطن السعودي ومهاراته الشخصية.