"تطبيقية الرياض" تُبرم اتفاقيات شراكة لتوظيف "150" خريجًا

وتأتي الاتفاقية في ضوء التعاون والتكامل المشترك، وعقد الشراكات الاستراتيجية والاتفاقيات بين الكلية ومختلف جهات ومؤسسات القطاعين العام والخاص؛ الأمر الذي يعدُّ أحد أهم المحاور التي تقوم عليه الكلية، وما له من أثر إيجابي ودور فعال في إمداد سوق العمل بالكفاءات الوطنية لسدّ الاحتياجات الوظيفية، وبما يسهم في توطين شريحة واسعة من الوظائف.