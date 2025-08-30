سكان "الورود" و"الضاحية" برفحاء يشتكون ضعف الإنترنت رغم وجود أبراج الاتصالات

شهدت أحياء الورود والضاحية بمحافظة رفحاء تذمراً واسعاً من السكان بسبب البطء الشديد في خدمة الإنترنت المقدمة من شركة الاتصالات السعودية STC، مؤكدين أن ضعف الشبكة بات يعيق حياتهم اليومية ويؤثر على استفادتهم من الخدمات الرقمية.
وأوضح الأهالي لـ”سبق” أنهم يشتركون في باقات بسرعات عالية مقابل مبالغ شهرية، إلا أن الخدمة الفعلية لا تعكس ما يُعلن عنه، إذ تتراجع السرعة بشكل ملحوظ خصوصاً في أوقات الذروة، مما أدى إلى تعطّل مصالحهم وتراجع الاستفادة من التقنيات الحديثة.
وأشار السكان إلى أن الأحياء المتضررة تُعد من أكبر أحياء رفحاء وأكثرها كثافة سكانية، وتضم أبراج اتصالات تابعة للشركة، ما يجعل ضعف الخدمة “غير مبرر” في ظل توفر البنية التحتية.
وأكدوا أن الإنترنت لم يعد ترفاً، بل أصبح حاجة أساسية ترتبط بالتعليم الإلكتروني، والخدمات البنكية، وسداد الفواتير، والعمل عن بعد، مشددين على أن تحسين مستوى الخدمة يتماشى مع توجه المملكة نحو التحول الرقمي ورؤية السعودية 2030.
واختتم الأهالي حديثهم بالتلويح بالانتقال إلى مشغّلين آخرين في حال استمرار الوضع الحالي، مشيرين إلى أن ولاءهم للشركة مرتبط بجودة الخدمة المقدمة على أرض الواقع.