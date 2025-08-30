سكان "الورود" و"الضاحية" برفحاء يشتكون ضعف الإنترنت رغم وجود أبراج الاتصالات

وأكدوا أن الإنترنت لم يعد ترفاً، بل أصبح حاجة أساسية ترتبط بالتعليم الإلكتروني، والخدمات البنكية، وسداد الفواتير، والعمل عن بعد، مشددين على أن تحسين مستوى الخدمة يتماشى مع توجه المملكة نحو التحول الرقمي ورؤية السعودية 2030.