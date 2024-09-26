وسط تفاعل رائع من أطفال التوحد .. "إرادة التوحد" بنجران تحتفل بيوم الوطن

احتفلت جمعية إرادة التوحد بنجران باليوم الوطني السعودي 94 "نحلم ونحقق" مع مستفيديها بفعاليّات ترفيهية وفنية ورياضية، مساء أمس الخميس بمقر الجمعية.
وتضمنت الاحتفالية العديد من الأنشطة والفعاليّات المميزة التي تعزز الولاء والفخر والانتماء للوطن الغالي، إضافة إلى مرسم إرادة وطن والمسابقات الحركية الترفيهية المتلائمة مع أطفال التوحد والتوعية بأهمية العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى ركن الاستشارات في مجالات تعديل السلوك والنطق والتخاطب والتكامل الحسي وذلك في أجواء عائلية مبهجة وتفاعل رائع من أطفال التوحد.
وتهدف الاحتفالية إلى تعزيز الروح الوطنية والانتماء الوطني ودمج أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بالمجتمع ومشاركة أقرانهم من الأطفال معهم والتوعية والتثقيف باضطراب طيف التوحد. تعكس الفعاليّات المختلفة القيم والثقافة السعودية وتعزز الوحدة والتضامن بين المشاركين.
وتسعى الجمعية إلى تعزيز جودة حياة أطفال التوحد وتوفير الدعم اللازم لهم، وتأتي الاحتفالية باليوم الوطني السعودي 94 لتعزيز الوعي العام بمرض التوحد وتسليط الضوء على البرامج والخدمات التي توفرها الجمعية، مثل جلسات تنمية المهارات وتعديل السلوك والنطق والتخاطب والدور الاجتماعي والتوجيه للمرضى وأسرهم.