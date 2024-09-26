وسط تفاعل رائع من أطفال التوحد .. "إرادة التوحد" بنجران تحتفل بيوم الوطن

وتضمنت الاحتفالية العديد من الأنشطة والفعاليّات المميزة التي تعزز الولاء والفخر والانتماء للوطن الغالي، إضافة إلى مرسم إرادة وطن والمسابقات الحركية الترفيهية المتلائمة مع أطفال التوحد والتوعية بأهمية العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى ركن الاستشارات في مجالات تعديل السلوك والنطق والتخاطب والتكامل الحسي وذلك في أجواء عائلية مبهجة وتفاعل رائع من أطفال التوحد.