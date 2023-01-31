"تقنية البنات" بتبوك تنظم ملتقى "رياديات" لخريجات التدريب التقني

وصرّحت سهى حمزي عميدة الكلية التقنية للبنات بتبوك بأن الملتقى الذي يُقام على مدى يومين يتضمن عرض تعريفي بالبرامج التي تقدمها الجهات الداعمة للمشروعات بالمنطقة ونماذج للأعمال التجارية، إضافة إلى عقد ورش عمل ومحاضرات تتمحور حول الوعي المالي والتسوق الإلكتروني وكيفية إعداد دراسة الجدوى مستعرضة لقصص النجاح لخريجات الكلية.