"تقنية البنات" بتبوك تنظم ملتقى "رياديات" لخريجات التدريب التقني

برعاية مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك م.علي البلوي تقيم الكلية التقنية للبنات بمنطقة تبوك ملتقى رياديات الخاص بخريجات التدريب التقني ومتدربات الكلية والذي يهدف إلى تهيئتهم لريادة الاعمال، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، ومعهد ريادة الأعمال الوطني بالمنطقة، وذلك بمقر الكلية بمدينة تبوك.
وصرّحت سهى حمزي عميدة الكلية التقنية للبنات بتبوك بأن الملتقى الذي يُقام على مدى يومين يتضمن عرض تعريفي بالبرامج التي تقدمها الجهات الداعمة للمشروعات بالمنطقة ونماذج للأعمال التجارية، إضافة إلى عقد ورش عمل ومحاضرات تتمحور حول الوعي المالي والتسوق الإلكتروني وكيفية إعداد دراسة الجدوى مستعرضة لقصص النجاح لخريجات الكلية.
وأكدت "حمزي" أن الكلية التقنية للبنات بتبوك تحظى باهتمام ودعم من الموسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبمتابعة ودعم من مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي البلوي. .