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التسوية الودية بـ"موارد وتنمية" الرياض تنهي دعوى جماعية لـ 254 عاملاً مع إحدى الشركات

الصلح تضمن إنهاء العلاقة العمّالية وصرف حقوقهم المالية المستحقة
التسوية الودية بـ"موارد وتنمية" الرياض تنهي دعوى جماعية لـ 254 عاملاً مع إحدى الشركات
سبق
سبق

تمكن الفريق الميداني لإدارة التسوية الودية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال الفترة الماضية من إنهاء دعوى جماعية بالصلح لـ 254 عاملاً من جنسيات مختلفة .

وتضمن الصلح إنهاء العلاقة العمّالية مع إحدى الشركات وصرف حقوق العمال المالية المستحقة ، بعد التوصل إلى حل مرضٍ من خلال مجموعة من جلسات التسوية الودية بين أطراف النزاع.

وأوضح فرع الوزارة بمنطقة الرياض أن الدعاوى التي تستقبلها إدارات التسوية الودية بشكل عام تشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها وبدل الإجازات، وكذلك المنازعات على كل ما يتعلق بالعمل وبنود العقود المبرمة بين الشركات والعمالة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
إدارة التسوية الودية

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