جمعية "قادر" تحتفي بتخريج 102 شاب لسوق العمل

ونوّه إلى المشاركة الهائلة من المتدربين والمدربين وشركاء النجاح في اختتام البرنامج، بما يترجم جهود جمعية "قادر" في مجال تمكين الشباب والاهتمام بتطوير مهاراتهم ومفهوم التعلم الذاتي؛ لما له من دور في التنمية الشخصية، وأثره على الشباب والمجتمع، والمساهمة في تحقيق رؤية 2030، التي دعت للوصول إلى تنمية قدرات الشباب.