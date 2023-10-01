جمعية "قادر" تحتفي بتخريج 102 شاب لسوق العمل

اختتمت جمعيةُ "قادر"، مساء السبت، مع شركاء النجاح؛ برنامجَ "أنا قادر"؛ للاحتفاء بتخريج 102 شاب لسوق العمل، في عشر مهارات متخصصة.
وبدأ حفل التخريج بكلمات تحفيزية من المذيع محمد الثمالي، ثم كلمة لمدير المشروع بالبرنامج عبدالإله فاضل، رحّب فيها بالحضور والشركاء والمدربين، وهنّأهم بتخريج النسخة الأولى من البرنامج.
وقال "عبدالإله": نستذكر في هذا اليوم مسيرةَ البناء وتكوين البرنامج وتصميم المنصة، فنيًّا ومهاريًّا.
ونوّه إلى المشاركة الهائلة من المتدربين والمدربين وشركاء النجاح في اختتام البرنامج، بما يترجم جهود جمعية "قادر" في مجال تمكين الشباب والاهتمام بتطوير مهاراتهم ومفهوم التعلم الذاتي؛ لما له من دور في التنمية الشخصية، وأثره على الشباب والمجتمع، والمساهمة في تحقيق رؤية 2030، التي دعت للوصول إلى تنمية قدرات الشباب.
كما قدّم "عبدُ الإله" شكرَه وتقديره لفريق العمل وشركاء النجاح والمدربين المشاركين في احتفال البرنامج، بمناسبة تخريج 102 شاب لسوق العمل الحر؛ لدورهم الفاعل ومساهمتهم في نجاح الحفل.
وشاهد الحضورُ عرضًا مرئيًّا عن البرنامج، يحاكي مسيرتَه التي واكبت مراحلَ التطوير والازدهار في هذه الجمعية المباركة.
وتخلّل الحفلَ مشاركةُ الخريجين بالبرنامج بمجموعة من القصص الملهمة؛ للتعبير عن التمكين الذي حصلوا عليه، وسعادتهم وصدق مشاعرهم بهذه المناسبة التي تُعزز الوفاء والإخلاص لهذه الجمعية.
كما شهد البرنامجُ مشاركةَ المتطوعين شباب وفتيات "قادر" في التنظيم الإلكتروني للحفل.
وفي ختام الحفل عبّر عبدالإله فاضل، عن الشكر والتقدير للمتطوعين وكل من ساهم بنجاح اختتام برنامج "أنا قادر"، والجهات الداعمة: مؤسسة الأمير محمد بن سلمان "مسك" الخيرية، وشركاء النجاح.