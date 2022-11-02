"آل حسين" يدشن محطة الفحص الفني الدوري للسيارات بمدينة الجبيل الصناعية

وبيّن "البقمي"، أن المحطة بما تحتويه من مكونات المسارات والأجهزة الدقيقة الخاصة بفحص المركبات تعمل بنظام تقني يتميز بتكامل نظام الفحص؛ حيث يتمتع بترابط الأجهزة الأوتوماتيكية (الآلية) بنظام تحكم مركزي واحد يعمل ككتلة واحدة، وهذا ما يسمى بالمسار الذكي المتكامل، كما يتميز النظام بفحص جميع المركبات على مختلف أنواعها عبر عدة مراحل تعتمد على الأتمتة شبه الكاملة؛ تجنبًا لتدخل العنصر البشري أو تحكمه في نتائج الفحص؛ مما وفر الحيادية في عملية الفحص ونتائجه، بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى.