"آل حسين" يدشن محطة الفحص الفني الدوري للسيارات بمدينة الجبيل الصناعية

دشن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين، مساء أمس الثلاثاء محطة الفحص الفني الدوري للسيارات بمدينة الجبيل الصناعية؛ حيث كان في استقباله المهندس صالح حفني الرئيس التنفيذي للمجموعة، والدكتور محمد البقمي المدير التنفيذي للفحص الفني الدوري، وعدد من المسؤولين.
وتَجَوّل "آل حسين" والوفد المرافق له داخل المحطة؛ لمشاهدة عملية فحص المركبات، واستمع من الفنيين في الفحص لشرح مفصل عن كيفية الإجراءات التي يتم من خلالها فحص المركبات منذ دخولها للمسار حتى خروجها.
من جانبه أفاد المدير التنفيذي للفحص الفني الدوري للسيارات الدكتور محمد بن شباب البقمي خلال التدشين، بأن المحطة تُعد أحد البرامج الحيوية الهامة للرفع من مستوى السلامة المرورية في المركبات والحد من تلوث البيئة الناجم عن انبعاث غازات العادم من المركبات وما يترتب عليها من نتائج سلبية.
وبيّن "البقمي"، أن المحطة بما تحتويه من مكونات المسارات والأجهزة الدقيقة الخاصة بفحص المركبات تعمل بنظام تقني يتميز بتكامل نظام الفحص؛ حيث يتمتع بترابط الأجهزة الأوتوماتيكية (الآلية) بنظام تحكم مركزي واحد يعمل ككتلة واحدة، وهذا ما يسمى بالمسار الذكي المتكامل، كما يتميز النظام بفحص جميع المركبات على مختلف أنواعها عبر عدة مراحل تعتمد على الأتمتة شبه الكاملة؛ تجنبًا لتدخل العنصر البشري أو تحكمه في نتائج الفحص؛ مما وفر الحيادية في عملية الفحص ونتائجه، بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى.
ودعا قائدي وأصحاب المركبات بمدينة الجبيل الصناعية والمحافظات المجاورة إلى تقديم مركباتهم للفحص الفني في الموعد المحدد؛ نظرًا لأهميته؛ حفاظًا على سلامتهم والآخرين وعلى الممتلكات الخاصة والعامة؛ تنفيذًا لنظام المرور واللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الدوري للمركبات الذي يقضي بأن تخضع جميع المركبات التي تسير على الطرق -على اختلاف أنواعها- للفحص الفني؛ للتأكد من صلاحيتها للاستعمال.
جدير بالذكر أن محطة الفحص الدوري تقع غرب طريق أبو حدرية، وتحتوي على مسارين، بالإضافة إلى مبنى لإدارة المحطة ومبنى لقسم المرور ومكتب للتأمين ومواقف، بالإضافة إلى مبانٍ أخرى للخدمات، وتبلغ مساحتها ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة م2، وستقوم المحطة بفحص جميع فئات المركبات الصغيرة والكبيرة.