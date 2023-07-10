متطوعو "السلام" للإغاثة ينهون خدماتهم الإسعافية في الحج

وأضاف "القرني"، أن كل ما قام به المتطوعون والمتطوعات لم يكن ليتم لولا فضل الله، ثم بفضل القيادة الرشيدة التي لا تألو جهدًا في خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم أرقى الخدمات وأفضلها، حتى يستطيعوا تأدية فريضة الحج وهم آمنون مطمئنون ويعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين.