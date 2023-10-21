الابتكار والتراث يجذبان ٧ آلاف زائر في اليوم الثاني لمهرجان "أغلى بلد"

شهدت فعالية "أغلى بلد" في اليوم الثاني حضورًا قويًّا من الجهات المشاركة التي قدّمت مساهمتها في الفعالية، وسط إقبال كبير من الزوار الذين بلغ عددهم أكثر من ٧ آلاف زائر؛ حيث أبدوا إعجابهم بالفعالية وما تَضَمنته من استكشاف مهارات الابتكار لدى الشباب في مختلف المجالات، والمحافظة على التراث السعودي.
وتتضمن فعالية "أغلى بلد" -التي تتيح الدخول مجانًا لجميع الزوار في حديقة النخيل الرياضية بالرياض- العديد من الأنشطة والبرامج الاجتماعية والثقافية والرياضية والصحية والترفيهية في أجنحة متخصصة، بينها قصص النجاح والموهوبين، وعروضٌ مسرحية للأطفال وجميع أفراد الأسرة.
كما تُقدم الفعالية على مسرح "أغلى بلد" عروضًا ترفيهية ورياضية وتثقيفية وفنية متنوعة، إضافة إلى برامج لجميع أفراد الأسرة من بينها عروض متنوعة وجوائز ومسابقات.
وتقام الفعالية على مساحة تتجاوز 55 ألف م2، بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص على مدار أربعة أيام؛ بهدف تشجيع أبناء وبنات المملكة على الانخراط في الأنشطة والفعاليات المختلفة الرامية إلى رفع جودة الحياة، لكون الفعالية تضم العديد من الأركان التراثية والتعليمية والإلكترونية والترفيهية.
كما أتاحت فعالية "أغلى بلد" للعديد من الموهوبين والمبتكرين والمبدعين الحاصلين على جوائز عالمية في مجالات، عدة فرص لاستعراض إنجازاتهم التي لفتت أنظار العالم بتميز مشاريعهم الإبداعية.
وشهدت الفعاليات المتنوعة تفاعلًا كبيرًا من الزوار والمساحات الحرة التي تمكّن الجمهور بمختلف فئاته من استعراض مهاراته في شتى المجالات، إضافة إلى برامج توعوية قدّمتها جهات صحية وتعليمية، إضافة إلى أنشطة رياضية؛ حيث أعطى الاتحاد السعودي فرصة لكرة القاعدة والكرة الناعمة، كذلك الفرصة في التعرف على لعبتي البيسبول والسوفتبول إضافة مشاركة الاتحاد السعودي لكرة السلة ممثلة في اللجنة المجتمعية.
وجذبت الأركان المختلفة في الفعالية جمهور الحضور وخاصة خيمة الحِرَف اليدوية والأكلات الشعبية، وضيافة القهوة السعودية تمثل جميع مناطق المملكة.