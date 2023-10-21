الابتكار والتراث يجذبان ٧ آلاف زائر في اليوم الثاني لمهرجان "أغلى بلد"

شهدت فعالية "أغلى بلد" في اليوم الثاني حضورًا قويًّا من الجهات المشاركة التي قدّمت مساهمتها في الفعالية، وسط إقبال كبير من الزوار الذين بلغ عددهم أكثر من ٧ آلاف زائر؛ حيث أبدوا إعجابهم بالفعالية وما تَضَمنته من استكشاف مهارات الابتكار لدى الشباب في مختلف المجالات، والمحافظة على التراث السعودي.