"تنمية الأفلاج" تحتفل بيوم التأسيس بفعاليات متنوعة وبطولة رياضية

احتفلت جمعية التنمية الاجتماعية بالأفلاج مساء اليوم بفعاليات متنوعة ودوري رياضي توج أبطاله رئيس مركز التنمية بالمحافظة عبدالرحمن الخميسة.
وكانت الجمعية قد خصصت العديد من الفعاليات تضمنت قصائد وطنية وعبارات افتخار واعتزاز رددها العديد من شباب وأطفال المحافظة وفقرات متنوعة تحاكي الإرث التراثي والتاريخي الممتد طيلة ثلاثة قرون من العد والفخر.
وشهدت فعاليات الاحتفال المسائية بطولة رياضية نظمتها أكاديمية شووت التابعة للجمعية أقيمت بين عدد من فرق الناشئين والشباب توج فيها الفائزون بجوائز ودروع تذكارية والتقطت الصور التذكارية بالزي السعودي الشعبي.