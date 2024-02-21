"تنمية الأفلاج" تحتفل بيوم التأسيس بفعاليات متنوعة وبطولة رياضية

وكانت الجمعية قد خصصت العديد من الفعاليات تضمنت قصائد وطنية وعبارات افتخار واعتزاز رددها العديد من شباب وأطفال المحافظة وفقرات متنوعة تحاكي الإرث التراثي والتاريخي الممتد طيلة ثلاثة قرون من العد والفخر.