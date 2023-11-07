اختتام المؤتمر الدولي للجمعية السعودية للطب النووي

اختُتِمت أعمال المؤتمر الدولي الأول للجمعية السعودية للطب النووي والتصوير الجزيئي، والذي عُقِدَ بمدينة الرياض، يومي 5 و6 نوفمبر الجاري؛ لمناقشة آخر الأبحاث في مجال الطب النووي بتخصصاته المختلفة.
وكان قد عُقِد المؤتمر في أربع فعاليات متوازية في الطب النووي التشخيصي، والعلاجي، وتقنية الطب النووي، والفيزياء الطبية، وورش عمل تعليمية، وجمع أكثر من 40 متحدثًا، ومُحاورًا في 38 محاضرة علمية.
كما عُقِدت ورشة عمل كمنصة لتبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز التعاون بين المتخصصين، بحضور 300 ممارس صحي، بإجمالي 16 ساعة تعليم مستمر معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وتناولت المناقشات التحديات والفرص في قطاع الطب النووي، وعُرضت خلال المعرض المصاحب أحدث التقنيات، والممارسات في هذا المجال، بمشاركة عدد من الاستشاريين، والأخصائيين السعوديين، والدوليين.
وافتتح المؤتمر رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للطب النووي، والتصوير الجزيئي الدكتور عبدالله بن عثمان القرني.
واستعرض في الكلمة الافتتاحية الإنجازات التي تحققت خلال الدورة الأولى لمجلس الإدارة الحالي، والتي استمرت أربع سنوات.
ومن أهم تلك الإنجازات: تحقيق جميع المتطلبات الأساسية والفرعية للمواءمة، والذي مكّن الجمعية من الانضمام إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتطبيق أعلى معايير الاستدامة، والشفافية وفق رؤية المملكة 2030.
وقدّم د. "القرني" شكره وتقديره لجميع المتحدثين المشاركين في المؤتمر، وأعضاء ومنسوبي جمعية الطب النووي والتصوير الجزيئي، والجهات المشاركة، والمتطوعين على مساهمتهم في نجاح المؤتمر.