اختتام المؤتمر الدولي للجمعية السعودية للطب النووي

وكان قد عُقِد المؤتمر في أربع فعاليات متوازية في الطب النووي التشخيصي، والعلاجي، وتقنية الطب النووي، والفيزياء الطبية، وورش عمل تعليمية، وجمع أكثر من 40 متحدثًا، ومُحاورًا في 38 محاضرة علمية.