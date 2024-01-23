"تعليم حفر الباطن" يقيم الملتقى الأول لأولياء أمور الطلاب "شركاء النجاح"

انطلاقاً من أهمية التواصل مع أولياء أمور الطلاب وتعزيز ذلك فيما يساهم في تعزيز مستوى الشراكة بين الأسرة والمدرسة فيما يخدم العملية التعليمية، وينعكس إيجاباً على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات في تحسين نواتج التعلم وتعزيز الانضباط المدرسي، نفذ تعليم حفرالباطن صباح اليوم الملتقى الأولى لأولياء الأمور "شركاء النجاح"، بقاعة الاجتماعات في مركز تراؤف بحضور قيادات التعليم.

وبدأ الملتقى بكلمة مدير تعليم حفرالباطن أكد على أهمية الترابط بين الأسرة والمدرسة وأهمية مثل هذه اللقاءات في رفع مستوى أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.

حيث قدم التوجيه الطلابي ورقة بعنوان: الانضباط المدرسي مسؤولية الجميع، ثم قدم الإشراف التربوي ورقة بعنوان: نتكامل لتعلم أفضل، بعد ذلك استعرض التربية الخاصة ورقة بعنوان: نحن وذوي الإعاقة.

واختتمت أوراق العمل بورقة النشاط الطلابي بعنوان: أبي يشاركني نشاطي استعرض فيها نماذج متنوعة من الطلاب ورواد النشاط لأثر النشاط الطلابي في صقل المواهب وتنمية المهارات، ليسدل الستار على لقاء مفتوح بين أولياء الأمور وأقسام الشؤون التعليمية لطرح الاستفسارات والتساؤلات والملاحظات والأفكار.