"بلدية بيشة" تُنهي صيانة ٧٨٠ فانوس إنارة خلال شهر‎‎

وبيّن "آل جلبان" أن أعمال الصيانة الدورية لشبكة الإنارة يندرج تحتها القيام بجولات دورية على شبكة الإنارة؛ بهدف التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية والقواطع، وخلوها من وجود أي التماسات كهربائية، مع التشديد على أهمية كفاءة التنفيذ، إضافة إلى تحديد الاحتياجات من فوانيس ولمبات وكيابل، وتوفير المستلزمات الكهربائية اللازمة؛ مفيدًا بأن البلدية تعمل باستمرار ووفق الخطط والبرامج المعتمدة في أعمال المتابعة والصيانة لشبكة الإنارة بجميع أحياء وشوارع المحافظة والتعامل مع البلاغات الواردة عبر 940 وإغلاقها في وقت قياسي.