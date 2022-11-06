"بلدية بيشة" تُنهي صيانة ٧٨٠ فانوس إنارة خلال شهر‎‎

أنهت بلدية بيشة خلال الشهر الماضي، أعمال صيانة الإنارة لما يصل إلى ٧٨٠ فانوسًا في الطرق الرئيسية والفرعية والحدائق والأحياء والقرى السكنية، ضمن جهودها المستمرة لمتابعة الخدمات البلدية، وتعزيز العمل البلدي والنهوض بجودة خدماته.
وأوضح رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان، أن البلدية تعمل باستمرار على معالجة جميع مظاهر التشوه البصري، وتحسين جودة الحياة من خلال تهيئة البيئة اللازمة، وتوفير الخدمات البلدية وتعزيزها؛ مؤكدًا أنه تمت صيانة ٧٨٠ فانوسًا في مواقع متنوعة بعد حصرها؛ استمرارًا لجهود البلدية ميدانيًّا التي شملت الكثير من المواقع والمرافق الرامية للتحسين والتطوير والارتقاء بجودة الخدمات.
وبيّن "آل جلبان" أن أعمال الصيانة الدورية لشبكة الإنارة يندرج تحتها القيام بجولات دورية على شبكة الإنارة؛ بهدف التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية والقواطع، وخلوها من وجود أي التماسات كهربائية، مع التشديد على أهمية كفاءة التنفيذ، إضافة إلى تحديد الاحتياجات من فوانيس ولمبات وكيابل، وتوفير المستلزمات الكهربائية اللازمة؛ مفيدًا بأن البلدية تعمل باستمرار ووفق الخطط والبرامج المعتمدة في أعمال المتابعة والصيانة لشبكة الإنارة بجميع أحياء وشوارع المحافظة والتعامل مع البلاغات الواردة عبر 940 وإغلاقها في وقت قياسي.