"صحة الطائف" تُطلق حملة "امش 30" في 11/11

ولفت إلى أن الرياضة تساعد في تحسين المزاج، والحد من القلق والاكتئاب، والمحافظة على صحة القلب، والوقاية من الأمراض المزمنة، مثل: أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، النوع الثاني. كما تساعد في إنقاص الوزن وتخفيفه، وتقوية العظام والمفاصل، ومنع الإصابة بهشاشة العظام.