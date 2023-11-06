"صحة الطائف" تُطلق حملة "امش 30" في 11/11

تطلق مديرية الشؤون الصحية بالطائف في الحادي عشر من شهر نوفمبر الحالي حملة #امش 30، والتي تشرف عليها وزارة الصحة، ويتم إطلاقها في جميع أنحاء المملكة، وتنفذها جميع المديريات في المناطق والمحافظات.
وقالت "صحة الطائف" لـ"سبق" إنه جار الاستعداد والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة من أجل المشاركة في هذه الحملة والتي تهتم بنشر ثقافة المشي في المجتمع.
ولفت إلى أن الرياضة تساعد في تحسين المزاج، والحد من القلق والاكتئاب، والمحافظة على صحة القلب، والوقاية من الأمراض المزمنة، مثل: أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، النوع الثاني. كما تساعد في إنقاص الوزن وتخفيفه، وتقوية العظام والمفاصل، ومنع الإصابة بهشاشة العظام.
وأضاف أن مزاولة رياضة المشي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار بالجسم، وحرق السعرات الحرارية الزائدة، والمحافظة على مرونة المفاصل وقوة العضلات.