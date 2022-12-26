محافظ شرورة يرعى حفل ختام فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة

احتفت إدارة تعليم شرورة، مساء الأحد، بـ"اليوم العالمي لذوي الإعاقة"، تحت شعار "من أجل عالم يسهل الوصول إليه".
جاء ذلك برعاية محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، ومدير عام التربية الخاصة بوزارة التعليم الدكتورة حصة بنت فهد آل مشعان، وبحضور مدير تعليم شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري ومديري القطاعات الحكومية والعسكرية؛ وأولياء أمور الطلاب والطالبات المشاركين على مسرح مدارس نهج الرواد الأهلية.
وقد تجوّل محافظ شرورة، في معرض اليوم العالمي لذوي الإعاقة، والذي شاركت فيه مدارس التربية الخاصة ومركز التنمية الاجتماعية وجمعية "إسناد" والمستشفى المدني والعسكري ومركز الرعاية النهارية "همة".
ثم بدأ الحفل الختامي لفعاليات "اليوم العالمي لذوي الإعاقة"، بالسلام الملكي وتلاوة القرآن الكريم.
وأكد مدير تعليم شرورة، أهمية هذه الفئة من ذوي الإعاقة، منوهًا إلى اهتمام القيادة الرشيدة ووزارة التعليم بهم، وتقديم وتسهيل كل الخدمات التعليمية لهم، وكذلك تقديم مزيد من الاهتمام والعناية لهم؛ حيث نصّت رؤية المملكة على تسهيل جميع المهمات لتلك الفئة ودمجهم مع المجتمع ونحن اليوم نحتفي ونحتفل بهم.
كما قدم الشكر لكل أولياء الأمور ولفريق العمل المشارك في تنظيم فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة، والتي بدأت منذ الأسبوع الماضي.
بعد ذلك استمع الحضور إلى كلمة مدير عام التربية الخاصة بوزارة التعليم الدكتورة حصة آل مشعان، والتي قدمت عرضًا مرئيًا لبرنامج وفعاليات التربية الخاصة بتعليم شرورة وفعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة.
ثم شاهد الحضور أنشودة جماعية لطلاب وطالبات التربية الخاصة، وقُدّمت أنشودة بعنوان "نفخر بك"، وقدم أحد طلاب التربية الخاصة كلمة، ثم استمع الحضور إلى ندوة علمية عن الخدمات المساندة للتربية الخاصة.
وفي ختام الحفل، كرّم راعي الحفل، رعاة فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة، والمشاركين من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأهلية والطلاب والطالبات.