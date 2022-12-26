محافظ شرورة يرعى حفل ختام فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة

وأكد مدير تعليم شرورة، أهمية هذه الفئة من ذوي الإعاقة، منوهًا إلى اهتمام القيادة الرشيدة ووزارة التعليم بهم، وتقديم وتسهيل كل الخدمات التعليمية لهم، وكذلك تقديم مزيد من الاهتمام والعناية لهم؛ حيث نصّت رؤية المملكة على تسهيل جميع المهمات لتلك الفئة ودمجهم مع المجتمع ونحن اليوم نحتفي ونحتفل بهم.