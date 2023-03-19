تدشين مبادرة "أنسنة المباني" المدرسية التطوعية بـ"تعليم القويعية"

دشّن مدير تعليم "القويعية" صالح بن عبدالله الزهراني، اليوم الأحد؛ مبادرة "أنسنة المباني" المدرسية التطوّعية بإدارة تعليم المحافظة.
جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية، والمساعد للشؤون المدرسية، ومدير الموارد البشرية المشرف على المبادرة، ومدير قسم التخطيط والتطوير رئيس لجنة المبادرة، وعدد من رؤساء الأقسام بإدارة التعليم.
وتوفر المبادرة أكثر من ألف فرصة تطوعية للإداريين والإداريات من منسوبي ومنسوبات مدارس تعليم القويعية؛ لتعزيز قيم الانتماء الوطني، ونشر ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع التعليمي بمحافظة القويعية.
وقال مدير تعليم القويعية صالح بن عبدالله الزهراني: إن إدارة التعليم بمحافظة القويعية أطلقت مبادرة "أنسنة المباني" المدرسية التطوعية لمواكبة برامج رؤية المملكة 2030: برنامج جودة الحياة، بالتعامل مع مفهوم الأنسنة، والعمل على تحويله إلى مبادرة من خلالها تتم أنسنة المباني المدرسية، وبرنامج التطوُّع لتنمية قدرات المتطوعين، وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.
وأضاف أن ذلك لخلق مجتمع تعليمي متكامل غنيّ وداعم لثقافة العمل التطوعي، بهدف نشر ثقافة التطوع في المجتمع التعليمي بمحافظة القويعية، وأيضًا لتمكين منسوبي التعليم من أدوات العمل التطوعي، وتعزيز وتطوير العمل التطوعي وتنميته بإدارة التعليم، ومعالجة التشوه البصري في المدارس وتحسين المظهر العام، وتحويل الساحات والأفنية المدرسية لأماكن جاذبة ومسطحات خضراء، ونقل البيئة المدرسية لبيئة عصرية ملائمة لكل مرحلة عمرية.
ولفت "الزهراني" إلى أن المبادرة ستتم على أربع مراحل يشارك من خلالها الإداريون والإداريات من منسوبي ومنسوبات مدارس تعليم القويعية من جميع مدارس المراحل التعليمية "بنين ـ بنات" بجميع القطاعات التعليمية التابعة لإدارة التعليم.
وقال: إن المبادرة تطرح أكثر من ألف فرصة تطوعية على مدى المراحل الأربع، موضحًا أن نتائجها الإيجابية ستنعكس على البيئة المدرسية وتنمية القدرات والمهارات التطوعية لمنسوبي ومنسوبات إدارة تعليم القويعية.