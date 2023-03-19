تدشين مبادرة "أنسنة المباني" المدرسية التطوعية بـ"تعليم القويعية"

وأضاف أن ذلك لخلق مجتمع تعليمي متكامل غنيّ وداعم لثقافة العمل التطوعي، بهدف نشر ثقافة التطوع في المجتمع التعليمي بمحافظة القويعية، وأيضًا لتمكين منسوبي التعليم من أدوات العمل التطوعي، وتعزيز وتطوير العمل التطوعي وتنميته بإدارة التعليم، ومعالجة التشوه البصري في المدارس وتحسين المظهر العام، وتحويل الساحات والأفنية المدرسية لأماكن جاذبة ومسطحات خضراء، ونقل البيئة المدرسية لبيئة عصرية ملائمة لكل مرحلة عمرية.