جامعة جدة تطلق حملة التبرع بالدم تحت شعار "دمك حياة"

وأشار مدير المركز الطبي الجامعي الدكتور منصور الطبيقي، أنه في كل عملية تبرع بالدم يمكن أن يتم إنقاذ حياة ثلاثة مرضى أو مصابين، وعالمياً يحتاج في كل عشر ثوانٍ لشخص لنقل الدم إليه بصورة عاجلة، كالمصابين في الحوادث والمرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية كعمليات القلب والأوعية الدموية وزراعة الأعضاء وغيرها وأيضاً في المضاعفات الطبية للسيدات الحوامل قبل العمليات الجراحية أو خلالها وبعدها.