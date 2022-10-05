جامعة جدة تطلق حملة التبرع بالدم تحت شعار "دمك حياة"

انطلقت اليوم، بجامعة جدة حملة التبرع بالدم تحت شعار (دمك حياة) بالمركز الطبي الجامعي بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جدة بمقر الجامعة بالفيصلية، وتستمر لمدة يومين الأربعاء والخميس.
وتهدف الحملة إلى التحفيز للتبرع بالدم ومشاركة الوطن في هذه الحملة الإنسانية، ونشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع والمحافظة على الصحة العامة، كما يسهم في سد احتياج بنوك الدم لتكون السبب في إنقاذ حياة المرضى بعد الله عز وجل، وهو منشط للدورة الدموية للمتبرع، وتعزيز المبادرات الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة البشر وتفعيل الشراكة المجتمعية وتبني الأنشطة الخيرية والاجتماعية.
وأشار مدير المركز الطبي الجامعي الدكتور منصور الطبيقي، أنه في كل عملية تبرع بالدم يمكن أن يتم إنقاذ حياة ثلاثة مرضى أو مصابين، وعالمياً يحتاج في كل عشر ثوانٍ لشخص لنقل الدم إليه بصورة عاجلة، كالمصابين في الحوادث والمرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية كعمليات القلب والأوعية الدموية وزراعة الأعضاء وغيرها وأيضاً في المضاعفات الطبية للسيدات الحوامل قبل العمليات الجراحية أو خلالها وبعدها.
وتستشعر جامعة جدة برؤية الجامعة السعودية الحديثة وجميع منسوبيها، وبدعم من الإدارة العليا للجامعة أهمية التبرع بالدم كمسؤولية مجتمعية وواجب وطني في ظل رؤيتها ورسالتها وأهدافها.