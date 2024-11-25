"التواصل الحضاري" يعزز قيم التسامح في فعالية اليوم العالمي للتسامح بجامعة الأميرة نورة

ولفتت الحربي، إلى أن المركز نظم عدداً من البرامج واللقاءات، أشرك فيها الشباب والشابات، كونهم شريحة مؤثرة في المجتمع، حيث نظم برامج موجهة لنشر وتنمية مهارات التواصل الحضاري وبرنامج تمكين، الذي يستند على إقامة ورش عمل بين الشباب والشابات لصنع مبادرات قابلة للتنفيذ تتضمن قيم التسامح والتعايش والتلاحم الوطني وحماية النسيج المجتمعي، وغيرها من البرامج التي تهتم بصناعة مبادرات نوعية تفاعلية عبر التفاعل المجتمعي الإيجابي مع منظومة القيم الإنسانية والمشتركات بما ينعكس على بناء السلم المجتمعي.