"المودة" و"بنك التنمية" يوقعان اتفاقية ربط تقني لتدريب طالبي القروض

وأشار السمنودي إلى أن برامج ودورات منصة العائلة مجانية بالكامل وتقدم العديد من الخدمات الإضافية إلى جانب الدورات التدريبية، حيث يحصل المتدرب على شهادة حضور الدورة التدريبية ويتمكن من قياس مهاراته من خلال مقاييس المهارات القبلية، كما تقدم المنصة الأمسيات والندوات التوعوية الأسبوعية.

وتقدم المنصة الدعم الاجتماعي والنفسي والتربوي لمنسوبي القطاعات الحكومية والشركات والقطاع غير الربحي عبر عقد الشراكات مع الجهات لتمكين منسوبيهم من الاستفادة من المنصة.