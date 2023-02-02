أمير حائل يزور المعرض الرقمي المتنقل لهيئة الأمر بالمعروف في المنطقة

وكان فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أطلق في وقت سابق اليوم باكورة برامج المعرض الرقمي، بحضور وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ. ويشتمل المعرض الرقمي على محتوى توعوي متنوع للحملات والبرامج التوعوية الموجهة لجميع شرائح المجتمع، وتحثّ على القيم الإسلامية وفضلها، وتحذر من بعض الانحرافات.