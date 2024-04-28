جامعة الملك خالد تُعزز الوعي بأهمية سلامة بيئة العمل

وقال مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بجامعة الملك خالد علي بن عبدالله آل موسى: إن مشاركة الجامعة في هذا الحدث، ضمن جهودها في تعزيز الشراكات المجتمعية وتعزيز الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية، وتزامناً مع "اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية"، الذي يصادف 28 من أبريل، تحت شعار "السلامة تبدأ بك".