جامعة الملك خالد تُعزز الوعي بأهمية سلامة بيئة العمل

نظمت الإدارة العامة للمرافق، ممثلةً بإدارة السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع إدارة التواصل الداخلي، صباح اليوم الأحد، فعاليات "اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية 2024"؛ بالمدينة الجامعية بالفرعاء.
جاء ذلك برعاية وحضور رئيس جامعة الملك خالد المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، وحضور وكيل الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور محمد بن حامد البحيري.
وتهدف الفعاليات إلى تعزيز الوعي بأهمية سلامة بيئة العمل بين منسوبي الجامعة.
وقال مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بجامعة الملك خالد علي بن عبدالله آل موسى: إن مشاركة الجامعة في هذا الحدث، ضمن جهودها في تعزيز الشراكات المجتمعية وتعزيز الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية، وتزامناً مع "اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية"، الذي يصادف 28 من أبريل، تحت شعار "السلامة تبدأ بك".
وأضاف "آل موسى"، أن الحدث يركز على الابتكارات والممارسات الجديدة في مجال السلامة والصحة المهنية، وجهود الجامعة في هذا المجال.
كما تعكس الفعاليات التزام الجامعة، بتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، ودورها الريادي، وإبراز اعتمادها في عملها على التقنيات الحديثة والمعايير العالمية؛ بهدف تحسين البيئة العملية وتعزيز رفاهية منسوبيها.
وأشار "آل موسى" إلى أن إدارة السلامة والصحة المهنية، تُعد إحدى الجهات الحيوية في الجامعة؛ حيث تسعى جاهدة إلى الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.
وتتكون هذه الإدارة من أقسام ووحدات عدة؛ بما في ذلك قسم: سلامة المنشآت، والصحة المهنية، ومكافحة الحرائق، إلى جانب وحدة: التدريب والجودة، والرقابة الصحية، وسلامة بيئة العمل.
كما تواصل الإدارة جهودها في اختبار جودة الهواء والماء؛ كجزء أساسي من جهودها لضمان بيئة عمل صحية وآمنة للجميع، وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها؛ بما يضمن توفير بيئة عمل صحية.