"لا للإهمال".. فعالية توعوية بمستشفى الولادة بجدة للتوعية بالعنف الأسري

من جهته، أوضح الأخصائي الاجتماعي الأول ربيع العامودي أن المنظومة الصحية تلعب دورًا محوريًا في اكتشاف حالات العنف، مشيرًا إلى أن الطبيب يُعدّ نقطة البداية عند ملاحظة آثار جسدية أو نفسية أو علامات إهمال، ليُحال بعدها المريض إلى الأخصائي الاجتماعي لدراسة الحالة من جميع جوانبها.