"لا للإهمال".. فعالية توعوية بمستشفى الولادة بجدة للتوعية بالعنف الأسري

في خطوة لافتة، نظّم مستشفى الولادة والأطفال التخصصي بجدة – التابع لمجمع الملك عبدالله الطبي، أحد مكونات تجمع جدة الصحي الثاني – فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للحماية من العنف الأسري، تحت شعار "لا للإهمال"، الذي يُحتفى به سنويًا في شهر أكتوبر.
وتضمنت الفعالية عددًا من الأركان التثقيفية التي هدفت إلى رفع الوعي لدى الزوار والمراجعين بمخاطر العنف الأسري وآثاره على الأفراد والمجتمع، مع استعراض أبرز الآليات الوقائية، وتعزيز الحماية والدعم النفسي والاجتماعي، ضمن جهود المستشفى لخلق بيئة أسرية آمنة وصحية.
وشملت الفعالية التعريف بدور الأخصائيين الاجتماعيين في التعامل مع حالات العنف، من خلال شراكة مع الإدارة العامة للحماية من العنف الأسري وحماية الطفل، إضافة إلى أنشطة ترفيهية وتفاعلية قدّمت الرسائل التوعوية بأسلوب مبسّط، يُعزز من الوعي المجتمعي وينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع ينعم بالأمان والاستقرار الأسري.
من جهته، أوضح الأخصائي الاجتماعي الأول ربيع العامودي أن المنظومة الصحية تلعب دورًا محوريًا في اكتشاف حالات العنف، مشيرًا إلى أن الطبيب يُعدّ نقطة البداية عند ملاحظة آثار جسدية أو نفسية أو علامات إهمال، ليُحال بعدها المريض إلى الأخصائي الاجتماعي لدراسة الحالة من جميع جوانبها.
وأضاف أن الاستكشاف قد يتم خلال الفحص الطبي عند وجود إصابات مجهولة السبب، أو ملاحظات على إهمال في العلاج والمتابعة، مؤكدًا أهمية تقييم الوضع الأسري والاجتماعي للحالة بشكل متكامل، تمهيدًا لإحالتها إلى لجنة الحماية المختصة لاتخاذ ما يلزم.
ودعا "العامودي" أفراد المجتمع إلى معرفة حقوقهم الأسرية وعدم التردد في طلب المساعدة عبر القنوات الرسمية، كأقسام الخدمة الاجتماعية بالمستشفيات أو عبر الرقم الموحد (9191)، مؤكدًا أن الصمت عن الضرر ليس حلًا، وأن الإبلاغ هو البداية الحقيقية للحماية والتغيير.